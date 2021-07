Pablo Recio renueva en el Ciudad de Huelva

El escolta Pablo Recio, de La Palma, y el Ciudad de Huelva han llegado a un acuerdo para que la próxima temporada siga siendo jugador del conjunto onubense.

Recio cumplirá su tercera temporada en el Ciudad de Huelva. La pasada, en su estreno en la categoría EBA, jugó durante la liga regular una media de casi doce minutos consiguiendo 2,5 puntos, 2 rebotes y 3 de valoración. Aunque el fuerte de Recio es la intensidad que le otorga al equipo cuando está en pista y su faceta como defensor.

Es precisamente en esta faceta donde su entrenador, Pedro Vadillo, lo destaca: "es otra renovación importante para el equipo porque el carácter de Pablo y su gen competitivo nos hace trabajar siempre al cien por cien dando todo en la pista y llevando a sus compañeros a ese nivel de competitividad. Además, es un jugador que hace piña en el equipo. La temporada pasada se adaptó muy bien a la liga y al equipo jugando bastante minutos de escolta cuando en categorías inferiores siempre jugó de base. Nos da mucho físico cuando está en la pista, en especial en defensa, que es capaz de defender a cualquier jugadorindependientemente del nivel que tenga”.

Pablo Recio, un jugador muy joven que sigue en formación, es consciente de que, a pesar de haber dispuesto de pocos minutos, debe seguir trabajando y esforzándose cada día para seguir mejorando: "supe adaptarme la temporada pasada al nivel del equipo y a lo que me pedía Pedro Vadillo aportando mucha intensidad y esforzándome mucho en cada entrenamiento. Disfruté y aprendí mucho de mis compañeros y del equipo en el que estaba y este año, en el momento que acabamos la fase final, supe que si quería seguir progresando tenía que meter una marcha más y no estancarme. Aunque la temporada pasada no tuviese muchos minutos, yo me he sentido uno más y me he sentido igual de importante que otros jugadores y la gente me quería y eso se notaba. Estoy encantado con el equipo, con los entrenadores, con el club, con todos, y estoy ya deseando que empiece la nueva temporada”.

Pablo Recio compartirá la próxima temporada vestuario con su paisano Fran Cárdenas. Todo un lujo para él poder estar cerca en el día a día de un jugador que es un ídolo en su pueblo: "Es un lujo poder contar esta temporada con Fran Cárdenas. Yo lo conozco desde siempre y cuando él se fue y yo estaba en La Palma entrenando de pequeño, cada vez que venía al polideportivo y estaba yo entrenando me hacía muchísima ilusión y ahora, fíjate, vamos a ser compañeros. Voy a poder compartir con él el día a día, los entrenamientos, los partidos... estoy encantado porque además va a ser un punto de inflexión en el equipo y el hecho de que se conozcan jugando él y Víctor Pérez va a ser un plus”.