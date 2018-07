La Olímpica arranca

La Olímpica Valverdeña ha presentado a Juan Márquez como su entrenador para la próxima temporada. De esta manera, el técnico sanjuanero vuelve a los banquillos tras sus problemas de salud. "Los médicos me han dado el visto bueno para regresar", explicaba a los compañeros de Radio Valverde-Cadena Ser, a los que avanzaba los motivos de su elección: "La Olímpica es el tercer equipo con más solera de la provincia".

Márquez, que estará acompañado por un hombre de la casa, Juan Fernando Salguero Fote, ha revelado que le hace especial ilusión el proyecto valverdeño. "Estoy encantado de volver y más en un equipo como la Olímpica, donde estuve hace ocho años, que es una familia y donde te dejan trabajar. Después del susto que tuve, me aconsejaron no salir afuera y me decidí por el proyecto de la Olímpica, que es muy bonito".

Lleva sólo unos días en el cargo, pero el nuevo entrenador ya está moldeando su plantilla. Ha renovado a Nacho, Antón, Pachón, Paco, Jesús Blanco, Luis Zambrano y Samu; y ha incorporado al primer equipo a los canteranos Manuel del Valle y Manuel Arrayás. Asimismo, regresan a Valverde el lateral derecho de Gines, Germán Damiá, y el joven valverdeño Manuel Sánchez, procedente del Recreativo.

En las últimas horas, la Olímpica también ha anunciado la llegada de dos nuevos futbolistas. Los nuevos fichajes son Selu, mediapunta procedente del Coria, y Fran Cassano, que jugó la temporada pasada como mediocentro con el Beas Club de Fútbol.