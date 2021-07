El Ciudad de Huelva renueva a Isaac Ogazón

Óscar Gil deja el club después de 17 años

El coordinador de cantera Óscar Gil dejará el Ciudad de Huelva tras diecisiete años en el club, la única persona que quedaba de aquella época, de cuando todo empezó. "A pesar de la tristeza, tenemos que alegrarnos de que le llegue una oportunidad laboral donde se demuestra el buen hacer de su trabajo en nuestro club. Entra a formar parte en el organigrama de la Federación Andaluza de Baloncesto", asegura el club.

Ismael Rodríguez, presidente del C.D.B Huelva la Luz ha querido dedicarle unas palabras, destacando que es "uno de los nuestros. Como todo en la vida, siempre hay un principio y un fin y hoy nos toca despedir del club a la persona que más años lleva en el mismo, Óscar Gil Carmona. Los que lo conocéis sabéis que es un apasionado del baloncesto, trabajador incansable, que jamás ha tenido un mal gesto hacia nadie, ni a compañeros del club, ni a jugadores, árbitros o rivales y que durante estos 17 años que ha estado junto a nosotros, ha sido pieza fundamental e insustituible en el club. De ahí que ahora, gracias a su tesón y esfuerzo, le llegue esta oportunidad laboral de la cual la FAMILIA del Ciudad de Huelva se alegra enormemente y de igual forma te echará mucho de menos en el día a día. Se nos hará extraño no verte en un entreno, no dirigir un partido de nuestros chicos o chicas, no recibir una llamada o mensaje tuyo o simplemente no tener que aguantar una de tus bromas o chistes malos… Se nos va un gran entrenador y coordinador del club, pero sobre todo una excelente persona. Mucha suerte en esta nueva etapa que comienzas y nos seguiremos viendo en las pistas. ¡Esta siempre será tú casa!"