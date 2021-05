El Nuevo Colombino contará de nuevo con 800 espectadores para el próximo partido

Desde el pasado miércoles se pueden retirar las entradas para los abonados que estén encuadrados en el tramo correspondiente al partido del Recre contra el CD El Ejido de este domingo a las 18:00h. Concretamente, se trata de los socios del 4943 al 6045, ambos incluidos, siendo el cupo de 800 entradas en total, atendiendo a las medidas vigentes establecidas por la Junta de Andalucía a causa de la crisis sanitaria actual provocada por el coronavirus.

Dichos abonados tendrán de plazo hoy a las 14:00h para retirar su entrada. Como siempre, para poder sacar su estrada tiene varias opciones. Por un lado, podrán hacerlo online, a través de la web https://recreativohuelva.sacatuentrada.es/, o de forma presencial en las oficinas del Club de 10:00h a 14:00h, a través del acceso del parking.

Para poder recoger las entradas será necesario presentar el carnet de abonado y también firmar una declaración responsable. En este sentido, un fin de semana más desde el Club recomiendan que, siempre que sea posible, hacer uso de la venta telemática para reducir al máximo el contacto físico y el riesgo que ello conlleva.

Hay que recordar que las entradas que no hayan sido retiradas hoy se pondrán a disposición del resto de abonados vía online, hasta el sábado a las 22:00h. En caso de que un abonado encuadrado en otro tramo quiera retirar una entrada de este “excedente” para esta jornada, no podrá hacer uso de la que se le asignó en un principio. Los abonados que ya han asistido a algún encuentro podrán solicitar una entrada, pero tendrán preferencia los abonados familiares y aquellos que aún no hayan ido a ningún partido.