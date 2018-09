Noveno puesto para María Sierra

A pesar de un impresionante tiempo de 11 horas y 1 minuto que invirtió para completar a nado los 3.800 metros en el mar Adriático, recorrer en bicicleta 180 kilómetros y correr 42 kilómetros y 195 metros por las calles de Cervia, consiguiendo alzarse con el noveno puesto de su grupo de edad en el que competían 42 triatletas, Sierra se ha quedado por ahora sin posibilidad de disputar el Mundial de larga distancia que se celebrará en 2019 en Kona.

Sierra completó el primer segmento del triatlón con un tiempo de 1 hora y 12 minutos y afrontó una de las más largas transiciones de la franquicia ironman, de casi un kilómetro, para comenzar el sector de bicicleta, un circuito a dos vueltas de 90 kilómetros cada una, donde el viento comienza a hacer acto de presencia subiendo en intensidad conforme pasan las horas, a la misma vez que la temperatura y la humedad, creando unas circunstancias adversas para todos los triatletas. "Hasta el kilómetro 80 me sentí cómoda y rodé a una buena media, pero las condiciones cambiaron y sabiendo lo que me quedaba por delante, intenté adaptarme para poder gestionar lo mejor posible lo que me quedaba por delante, terminando los 180 kilómetros del sector de bicicleta en 5 horas y 58 minutos", señaló Sierra.

Después de una rápida transición, Sierra comenzó la última parte del triatlón, teniendo que terminar a pie la distancia de una maratón. La alimentación y la hidratación juegan un papel fundamental y María intentó ir cumpliendo con las indicaciones previas de su entrenador, siendo consciente de que su objetivo de conseguir plaza para el Mundial de 2019 se le estaba escapando, pero llegado ese momento, solo le quedaba adecuar el ritmo al momento y dentro de lo posible, disfrutar del camino recorrido, terminando finalmente la maratón con una magnífica marca de 3 horas y 41 minutos, lo que sumado a los registros anteriores y las transiciones dan su marca global de la prueba, con las que consigue quedar en la clasificación general femenina en el puesto 40 de 255 triatletas y en la general absoluta en un espectacular 565 de 2080 tanto de hombres como de mujeres. "Esperaba poder hacer una marca un poco mejor, pero soy consciente de que esto es un ironman y el cuerpo es una incógnita hasta el momento de la prueba, donde entran en juego cantidad de factores". En esta ocasión Sierra no ha podido conseguir esa ansiada clasificación para Hawaii, pero ya está planificando los próximos meses, en los que aún hay pruebas clasificatorias con plazas en liza donde podría conseguir esta hazaña.