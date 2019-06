Neymar, de la Copa América a su defensa

El delantero de la selección brasileña y del Paris Saint Germain francés, Neymar Junior, se olvidó del sueño de conquistar un título más en su país con la disputa de la Copa América, que no jugará por lesión, y pasó a concentrarse más en su defensa por la acusación de violación. El día anterior no terminó bien para el delantero, que debió abandonar por lesión a los 17 minutos el partido amistoso en el que Brasil derrotó el miércoles por 2-0 a Qatar, en Brasilia. Pocas horas después, en una clínica de la capital brasileña, se confirmó la rotura del ligamento del tobillo derecho. Lo sustituirá Willian, del Chelsea, y no el madridista Vinicius, como se especulaba.

Las primeras palabras de aliento llegaron del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien tras el partido lo visitó antes de partir para una visita oficial a Argentina, en el Hospital Ortopédico y Medicina Especializada de Brasilia y le deseó una pronta recuperación.

Brasil apostaba en Neymar como su máxima figura para conseguir en casa el título de la Copa América que se disputará en cinco ciudades entre el 14 de junio y el 7 de julio, al igual que lo hizo en los Juegos de Río de Janeiro 2016 cuando el delantero comandó la conquista de la medalla de oro.

El último de los vía crucis de Neymar, que ha sufrido una serie de lesiones en los últimos meses y se envolvió en una polémica por agredir a un hincha del París Saint Germain, comenzó el último viernes cuando la modelo brasileña Najila Trindade lo acusó en una comisaría de Sao Paulo de violación y agresión.

La mujer de 26 años alega que el delantero la sometió a un acto sexual en contra de su voluntad cuando se encontraron el pasado 15 de mayo en un hotel de la capital francesa y aunque admitió que el motivo de su viaje era para una relación íntima con el delantero, él se mostró agresivo cuando ella le exigió que usase preservativo. En su defensa, Neymar grabó el sábado un vídeo en sus redes sociales en el que publicó parte de las conversaciones que tuvo con la mujer a través de Whatsapp y exhibió fotos íntimas de ella, levemente difuminadas.

Por ese motivo, las autoridades brasileñas abrieron una investigación por el supuesto delito de crimen virtual al exhibir fotografías íntimas sin la autorización de la persona y lo notificaron para declarar en Río de Janeiro, en un proceso diferente al que afronta por violación en Sao Paulo.

El impacto de la noticia, que coincide con la salida de Neymar por lesión de la selección brasileña, hicieron que empresas como Mastercard, patrocinadora oficial de la Copa América, cancelara este jueves la campaña promocional que tenía con el jugador.

La acusación por violación ha puesto al delantero en el centro de un debate nacional y ha generado un juicio paralelo en las redes sociales sobre la inocencia o no de Neymar: ¿agresor o víctima de complot? No obstante, ante el escándalo y tras la lesión, el sentimiento de los brasileños se debate entre la indignación por perderlo y la esperanza de conquistar el título continental sin él, pero la mayoría defiende su inocencia.