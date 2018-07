Nerva homenajea a Delgado

El deportista nervense con doble trasplante de pulmón Samuel Delgado, que consiguió hacerse con dos medallas de bronce en los X Juegos Europeos para Trasplantados celebrados el mes pasado en Cagliari (Italia), recibió ayer el reconocimiento del delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, en un sencillo acto de reconocimiento en el Ayuntamiento de Nerva.

En la cita estuvieron presentes el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala y sus concejalas de Salud y Servicios Sociales, Antonia González y Sonia Granado, respectivamente, así como el director-gerente del área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Servando Vaz, y la madre de Samu, como le conocen todos en la localidad minera. Todos coincidieron en destacar la valía del deportista nervense y su proyección como ejemplo de superación a seguir ante un trasplante de órgano.

Al término del acto, Samu no pudo ocultar su satisfacción por este nuevo reconocimiento, a la vez que aprovechaba la ocasión para reivindicar a la sanidad pública el suministro de nuevos tratamientos para la fibrosis quística, como el Orkambi, que mejora de forma notable la calidad de vida de los enfermos, y más ayudas en el plano deportivo para aquellos deportistas trasplantados que ponen en práctica los buenos hábitos saludables a través del deporte.

Samuel Delgado es un ejemplo a seguir. A sus treinta y pocos años, aún lucha contra la fibrosis quística que le obligó a trasplantar sus pulmones gracias a una donación. Pero esta enfermedad no le ha impedido participar en cuantas carreras populares y de montaña se ponen a su alcance. Ha conseguido alzarse con cinco medallas en los VII Juegos Nacionales de Trasplantados disputados en Granada el año pasado y con dos de bronce en los X Juegos Europeos de Italia. Ahora espera que una nueva beca o patrocinio le dé la oportunidad de seguir demostrando su valía en los Juegos Mundiales para Trasplantados que se celebrarán en 2019 en Inglaterra.

Desgraciadamente, el apoyo incondicional que este tipo de deportistas recibe de la sociedad, no lo tiene de las administraciones. En el caso de Samu, si no hubiera sido por una de las cinco becas otorgadas por Fundación Grupo SIFU el año pasado, no hubiera podido participar en Italia. "Los gastos de participación han ascendido a 1.200 euros. Es mucho dinero para que tenga que costeárselo íntegramente el deportista. Tenemos un nivel bastante alto como para merecer la atención de las administraciones. Necesitamos ayuda, igual o más que la que reciben otros deportistas de élite", demanda.

En este tipo de Juegos solo pueden participar personas que hayan recibido un trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, médula ósea, así como pacientes que estén al momento en diálisis. Es necesario haber recibido el trasplante por lo menos un año antes del inicio de los Juegos y contar con la autorización médica por parte de la unidad de trasplante.

Desde la Asociación Deporte y Trasplante España, organización sin fines de lucro, defienden la participación en este tipo de competiciones porque ayudan a transmitir un mensaje de esperanza.