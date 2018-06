Nacho Blanco, lesionado al chocar con un perro

La mala fortuna se ha cebado con el paymoguero Nacho Blanco, uno de los mejores ciclistas onubenses, y no podrá acudir al Nacional al lesionarse en un entrenamiento.

"Después de anunciarlo y de preparar bien estas semanas los Campeonatos de España de crono y de ruta, estos se han acabado para mí antes de empezar debido a una inoportuna caída entrenando, cuando en una curva se me han cruzado unos perros y no he podido esquivar a los dos, choqué con uno y salí despedido de la bici, por lo que sufrí una fractura parcial de la muñeca en la caída, además de numerosas quemaduras", asegura Nacho Blanco en las redes sociales.

"La suerte sigue sin estar de mi lado, pero hay que mantener la cabeza alta y sólo pensar en lo que queda por delante y en recuperarse cuanto antes. Desear mucha suerte a mis compañeros de la selección andaluza, que seguro que lo hacen de lujo. Unos días de reposo y a volver más fuerte", concluye.