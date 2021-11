Carolina Marín no confirma su presencia en el Mundial

El pabellón de bádminton del CAR del Consejo Superior de Deportes acogió la puesta de largo de los Campeonatos del Mundo de Bádminton Huelva 2021, evento que convertirá a España en la capital mundial del bádminton y pondrá a la ciudad onubense en el mapa.

El acto estuvo presidido por el secretario de estado para el Deporte, José Manuel Franco, y contó con la presencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores, el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrrabal, el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, y el presidente del comité de Desarrollo y Deporte de BWF, David Cabello. En la presentación no faltó el equipo nacional de bádminton, encabezado por Carolina Marín, y todo el cuerpo técnico.

Franco ensalzó la figura de los deportistas como "embajadores del deporte en España" en este tipo de eventos deportivos. "Es un motivo añadido de orgullo que los Mundiales de Bádminton se celebren en España, estamos demostrando al mundo que España es capaz de organizar este tipo de eventos, y vendrán más y con mucho éxito. Me gustaría resaltar el liderazgo común que compartimos el CSD, la Junta de Andalucía y las federaciones implicadas, así como agradecer a las empresas que han brindado su apoyo. La colaboración público-privada es absolutamente fundamental", afirmó respecto a la organización de este tipo de eventos deportivos.

El secretario de estado para el Deporte se dirigió directamente a la deportista Carolina Marín, que también acudió a la presentación. "Es motivo de orgullo ver que estás entrenando, y que desde los 14 años sigues entrenando, los éxitos se trabajan. Es justo destacar que lo has conseguido con la colaboración y el acompañamiento de entrenadores y compañeros. En este sentido, no me quiero olvidar de Pablo Abián, Beatriz Corrales, Clara Azurmendi y otros jugadores que crecen tras la estela de Carolina Marín", señaló Franco.

El presidente de la Federación Española, Andoni Azurmendi, destacó que “por tercera vez en la historia, el Campeonato del Mundo de bádminton se disputa en nuestro país y en esta ocasión lo hace en Huelva, una ciudad que está volcada con el bádminton y que a buen seguro sabrá estar a la altura de una cita tan importante, como ya demostró con la organización del Europeo celebrado en 2018”.

Azurmendi agradeció el trabajo de todas las instituciones implicadas en la organización del evento y recordó que “Huelva es la ciudad natal de nuestra gran campeona, Carolina Marín. Después de ganar el oro mundial hasta en tres ocasiones, 2014, 2015 y 2018, ojalá que finalmente pueda jugar en su casa, pero en cualquiera caso, este será su Mundial y no faltará a la cita”.

Precisamente, Carolina Marín no pudo confirmar sí podrá competir en Huelva, aunque sigue entrenándose para ello. "Sé que la oportunidad sigue estando ahí, pero mi foco principal está en recuperarme y cada día sentirme mejor. No quiero descartar nada, pero es cierto que lo que prima para mi es la salud, hasta que no me sienta totalmente segura y con confianza no volveré a competir", señaló.

Además, Azurmendi aseguró que “tanto Huelva como el resto de Andalucía y toda España, estamos encantados de recibir a las mejores raquetas del bádminton internacional. El espectáculo en la pista está garantizado, será otra buena ocasión para promocionar nuestro deporte, y haremos todo lo posible para que quienes nos visiten también disfruten de lo mucho que ofrece esta tierra en lo que a clima, cultura y gastronomía se refiere. Huelva no está de paso en el bádminton, sino que ha llegado para quedarse”.

Por su parte, Gabriel Cruz agradeció el apoyo del Consejo Superior de Deportes al Mundial de Huelva, así como el respaldo de la Federación Nacional de Bádminton y de la Junta de Andalucía a un evento, abanderado por Carolina Marín, que “es fundamental en las acciones de promoción de nuestra ciudad y una oportunidad única de demostrar nuestras capacidades y bondades para ser sede de competiciones de altísimo nivel”. Al respecto, el primer edil puso de manifiesto “el alcance de uno de los acontecimientos deportivos más importante en el mundo a nivel de seguimiento, que llegará a 600 millones de hogares, con la participación de 2.000 deportistas y 30.000 visitantes a la capital onubense estos días”.

José María Arrabal, quien esperó que este evento sirva para "asentar las bases" del legado "deportivo y social" que dejará Carolina Marín. Asimismo, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, puso en valor la capacidad organizativa de la ciudad. "Es muy importante para la promoción de Huelva contar con la figura de Carolina Marín", concluyó.

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre en su modalidad Senior y del 12 al 19 de diciembre en la Absoluta, tendrá lugar un acontecimiento histórico que atraerá a más de 2.000 deportistas de 65 países entre las dos modalidades, estimándose un impacto económico directo de 16 millones de euros en la ciudad; así como un impacto indirecto de 270,3 millones, contando con las previsiones de proyección en términos mediáticos y de promoción exterior de la imagen de Huelva. Además, llegará a 614 millones de hogares en todo el mundo, a través de las diferentes plataformas multimedia y la retransmisión del evento a través de 21 televisiones.