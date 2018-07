El Movistar, de la ilusión a la resignación

El director general del Movistar, Eusebio Unzue, valoró que en el Tour 2018, al que llegaron dispuestos a ganar, según anunciaron antes del comienzo, "no salieron bien las cosas desde el inicio".

Las circunstancias adversas que vivieron en la primera semana, con la pérdida de tiempo de Nairo Quintana y la caída de Mikel Landa, les obligaron a plantear el Tour "al ataque" a ver si llegaba algo "y llegó la victoria de Nairo y a Mikel le faltó la suerte de rematar en Laruns".

La valoración general de la actuación de su equipo, según el director navarro, es que no tienen "nada" que reprocharse después de tener "todo tipo de dificultades" en la primera semana como la caída de Landa que le dejó "a un 80% para las etapas de los Alpes". "En los Alpes Nairo Quintana no fue el de los mejores momentos y luego en los Pirineos estuvo un poco mejor con la victoria en Saint Lary (Col du Portet), pero la caída al día siguiente no le benefició", explicó.

Del pobre rendimiento que han ofrecido en la contrarreloj tanto Landa como Quintana, en la que uno y otro perdieron una posición en la clasificación general, apuntó que "no fue el resultado esperado". "Pensábamos que los tiempos fuesen mejores de lo que han sido".

Unzue confirmó que en la línea de salida de la Vuelta 2018 volverán a repetir con el trío Landa-Quintana-Valverde, aunque sobre el murciano recordó que "siempre está dispuesto a todo". "No le podemos exigir que esté los 21 días y disputando la carrera, pero será un hombre de apoyo y tratará de llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial", insistió.

Sobre la noticia apuntada en el diario francés L'Equipe de que el alavés Mikel Landa podría irse al Astana la próxima temporada, a pesar de tener contrato con Movistar, se mostró rotundo: "Landa se queda aquí". "Está -subrayó- perfectamente adaptado al equipo y no hay nada de nada. Me gustaría que lo vierais con el resto de compañeros", insistió a la vez que lo defendió sobre la irónica respuesta del alavés de que era "una casualidad que salga ahora" porque "está harto de que se creé esta atmósfera de que se quiere ir".

"A este Tour veníamos con mayores aspiraciones. Hemos estado peleando cada día y hemos intentando mover la carrera, pero no ha sido posible", explicó por su parte Landa, que calificó de "bastante regular" su rendimiento. "Tras el percance de Roubaix traté de mantener la calma". Sobre la experiencia de arrancar la carrera gala con tres líderes, algo que repetirán en la Vuelta 2018, apuntó: "No lo hemos podido aprovechar como queríamos para ser más superiores en las subidas; no pudimos sacar ventaja. Esperamos que el recorrido de la Vuelta nos favorezca más que el del Tour y podamos sacarle un mayor rendimiento", señaló.