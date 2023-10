El piloto onubense Miguel Ángel Zunino vence en la Copa Federación de rallyes disputada en Almería

El onubense Miguel Ángel Zunino fue el piloto más rápido en la edición número 48 del Rallye Costa de Almería, que se disputó a lo largo de las jornadas del 30 de septiembre y el 1 de octubre con un emocionante desenlace, ya que el triunfo en la General y Copa Federación no se decidió hasta la llegada del último tramo. Estuvo, además, acompañado por el experimentado copiloto granadino Ignacio Ramírez, a bordo de su Suzuki Swift Sport 1.4 turbo, después de recuperar en los tramos del domingo el tiempo perdido el sábado a causa de muchos problemas de neumáticos en su vehículo, cuando se completaba la etapa del sábado, acabando muy retrasado con respecto a los tiempos de cabeza., a casi medio minuto del piloto que cerró como líder el sábado, el cordobés Juan Jesús Coca con su potente Audi A1 Tfsi.

Se da la circunstancia que el piloto Miguel Ángel Zunino no participaba en el Campeonato de Andalucía de Rallyes desde el año 2012, campeonato en el que muchas veces fue, desde finales de los años 90, uno de los pilotos andaluces más laureados, con numerosos triunfos, siendo un piloto destacado a nivel nacional.

El rallye arrancó desde la Avenida García Lorca de Almería a las cuatro de la tarde del sábado para disputar las cuatro especiales previstas en el programa de la jornada inicial de la competición, con dos pasadas a los tramos de Vícar y Enix – Alhama de Almería de 4.900 kms y 14.400 kms.

En el primer bucle los cronos bailaron a favor de varios pilotos, siendo el almeriense Manuel Reyes conClio Sport, el más rápido en los dos primeros tramos pero muy seguido de Daniel Rodríguez conSuzuki Swift, y JJ Coca con su Audi, posicionándose en 4º posición Miguel Ángel Zunino con sutambién Suzuki Swift el sábado por la tarde.

Al finalizar el sábado, el más regular y líder de la primera etapa fue el cordobés JJ Coca- Audi, debido también a una penalización de Manuel Reyes- Renault, siendo el que pasó a liderar la clasificación de la COPA FAA, seguido a 25 segundos por el jerezano Fernando Cruz con su Citroen Saxo VTS , y ya a casi medio minuto se encontraba el onubense Miguel Ángel Zunino- Suzuki, que sufría mucho en su vuelta a los rallyes de asfalto en esta primera sección, al errar con el montaje de los neumáticos, montando compuestos blandos con unas temperaturas que llegaron a rozar los 30º., degradándose su puente delantero, llevando un coche inconducible y asumiendo grandes riesgos de salida de pista en los primeros compases del rallye,, mermando sus opciones a la cabeza por este motivo.

Mientras en la general del Rallye, lideraba el piloto sevillano Jesús Adorna – Peugeot 208 T16 a mas de 1 minuto del favorito, el almeriense Jose Antonio Aznar – Porche 911 GT3.

En la COPA FAA, en la mañana del domingo, Zunino montó cubiertas medias, mejorando mucho su conducción, menguando la diferencia que el piloto cordobés JJ Coca- Audi llevaba sobre el onubense y su copiloto, diferencias que fueron recortadas de forma constante todo el domingo por la mañana a base de ser los más rápidos en la primera especial de Albolodoy e incrementar el ritmo mucho en el resto de las especiales.

En el siguiente tramo, Ricaveral, Zunino tuvo que realizar un esfuerzo añadido en su pilotaje, en la espectacular bajada de 15 kms de la antigua N-340ª, pues a falta de 6 kms de esta primera pasada por el tramo que sería talismán a la postre, su Suzuki quedaba con la 4ª marcha engranada sin posibilidad de cambiar, teniendo que bregar con un tramo sucio y complicado en esta marcha larga, acabando no obstante por delante del Audi, el cual intentaba dosificar sus diferencias, restándole 14 segundos más., colocándose el de Cartaya ya en segunda posición a falta de un tramo, a tan solo 8.7 segundos por detrás del cordobés y su Audi.

Con tan escasas diferencias la tensión en la Copa Federación era máxima ante la última especial del rallye, segundo paso por el tramo de Ricaveral, en cuyos cerca de quince kilómetros, Miguel Ángel Zunino e Ignacio Ramírez culminaron su remontada con un magnífico crono de 9.33 min. con una diferencia de otros 13 segundos sobre el que hasta el momento lideraba la categoría, lo que les permitió proclamarse ganadores de la Copa Federación Andaluza en el 48 Rallye Costa de Almería.

La segunda posición fue finalmente para JJ Coca y su copiloto, Luisa Benítez con Audi, a solo 4 segundos de diferencia, terminando 3º el almeriense Manuel Reyes con su Clio Sport. A tan solo 5 segundo de diferencia sobre el piloto cartayero Miguel Ámgel Zunino, el cual concluyó un rallye de menos a más acabando en el nº 10 de la Scracht, 1º de Grupo V, 1º de Clase 2, y vencedor de la FAA en su nueva etapa en el Campeonato de Rallyes de Asfalto de Andalucia. En la general, José Antonio Aznar – Porche 911 GT3. se clasificaron en 1ª posición, seguidos por JesúsAdorna- Peugeot 208 Turbo 16, y Sergio Hernández – Ford Fiesta R5

Este triunfo de Miguel Ángel Zunino es el primero que el piloto de Cartaya logra este año 2023 en su primera participación en la COPA FAA, en la prueba organizada por el Automóvil Club de Almería, escudería que representó Zunino en este rallye, pues corrió abanderado por la misma.

El piloto Miguel Ángel Zunino, con 48 años de edad en estos momentos, en principio, tomaba este 2023 como periodo de nueva adaptación a los rallyes, pues desde sus tiempos más laureados esta disciplina ha cambiado mucho, profesionalizándose y siendo muy competitiva. Su trabajo de adaptación comenzó en este mes pasado de Febrero, con la adquisición y puesta a punto de su Suzuki Swift Sport 1.4 turbo, con el objetivo de inscribirse en la COPA FEDERACION 2023 del Campeonato de Andalucía de Rallyes, participando en varias pruebas no puntuables desde entonces, en Portugal y Extremadura y no acudiendo al Cto. hasta el momento por no estar suficientemente preparado para afrontar esta disputada Copa FAA con un mínimo de opciones y tener posibilidades de estar entre los 5 primeros.

El objetivo del equipo del de Cartaya estos meses era prepararse y ponerse al día de nuevo en estacomplicada disciplina automovilística como son los rallyes, y más teniendo en cuenta que llevaba 11años sin participar en rallyes de asfalto, conscientes de que era muy difícil estar en puestos de cabezaen este 2023.