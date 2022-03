Memorable victoria de los Macías en la última etapa de la Cape Epic

Lo dieron todo. Y cuando se da todo, el resultado es memorable, se gane o no. Y este domingo, se ganó. Los hermanos Javier y José Carlos Macías se llevaron la Gran Final de la Cape Epic y finalizaron en segunda posición de la general en categoría Máster en una de las carreras más prestigiosas y duras del calendario mundial del MTB.

Esperaba una última jornada de 68 kilómetros con 2.000 metros de desnivel entre Stellenbosch y el Val de Vie, con un perfil de sierra y un par de cimas de las llamadas rompepiernas. Y no salía con las mejores sensaciones el mayor de los Macías tras la primera de las subidas, en el kilómetro 10 de carrera, pero “vi a mi hermano a tope” y no se lo pensó, “o morimos nosotros o tienen que morir ellos para ganarnos” se dijo el bartolino. Con un altísimo ritmo se pusieron a tirar y solo la pareja de favoritos compuesta por el suizo Christoph Sauser y el alemán Karl Platt podía, a duras penas, pudieron seguirles el ritmo. “Nos daba igual el último día, había que ir a tumba abierta”, reconoció, con gran emoción, tras cruzar la meta Javier Macías. A unos 10 kilómetros de meta, con ambas duplas en cabeza y, a pesar de ser conscientes de que sus rivales eran más fuertes, los onubenses no se amilanaron en ningún instante. Tiraron con todas sus fuerzas hasta que Platt confesó que no iban a disputarles la etapa. Los últimos 14 kilómetros fueron de puro pulmón, a gran velocidad, con los españoles en primera posición y la pareja germano suiza detrás. Con una merecida victoria ponen el broche de oro a una carrera en la que salvo en una jornada, no se han bajado del podio.