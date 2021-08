María Castillo y Sergio Mancera conquistan la Semana Náutica de El Puerto de Santa María

Como si no quisiera despedirse de la flota, el viento amainó y sacó su carácter caprichoso en la jornada final de la primera parte de la 50ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María, en la que la vela ligera ha cobrado todo el protagonismo. La flota de patín a vela se unía hoy a los óptimist, ilca y 420 para juntos echar el cierre a la actuación de la vela ligera en la bahía gaditana, donde este jueves harán su entrada los barcos de crucero con el inicio de la Semana Náutica para esta clase y la 27ª Regata Juan de La Cosa. El de hoy no era un día fácil, pero se resolvía con maestría por parte de todos hasta completar cuatro pruebas los patines y dos más el resto.

Ninguna sorpresa en 420, clase en la que vence con soltura la tripulación del CN Puerto Sherry de Susana Ridao y Elena Sofía Camacho. Las jóvenes del club vecino se despiden con dos nuevas victorias para sumar un total de seis en ocho pruebas. Junto a ellas en el podio final, las tripulaciones de Claudia Pavón y Carmen Rodríguez, del CN Puerto Sherry, y la compuesta por Josete Ruiz y Vicente Hernández con bandera del RCN de El Puerto de Santa María, segundos y terceros, respectivamente.

En las clases óptimist, los vencedores absolutos son los regatistas del CDN Punta Umbría María Castillo (sub 16) y Sergio Mancera (sub 13), mientras entre los más pequeños de la categoría sub 11 vence el portugués Vicente Costa.

En sub 16, Castillo se vale de las rentas y otro primero para vencer con mucha solvencia sobre el deportista del CNM Benalmádena, Roberto Aguilar, segundo absoluto y campeón masculino, y la joven Adriana Serra también del CDN Punta Umbría, separados por un solo punto. A las puertas de podio con los mismos puntos que Serra se queda el canario Miguel Padrón, subcampeón masculino, seguido de José Medel del CN Puerto Sherry. El podio femenino junto a Castillo y Serra lo completa Mercedes Medel del CN Sevilla.

Con mucha seguridad vence también el onubense Sergio Mancera en sub 13, puesto que el de Punta Umbría amarra sin arriesgar con dos segundos. Junto a él en el podio, el subcampeonato absoluto es para el regatista del CN Puerto Sherry, Carlos Carrasco, que consigue mantener la mente fría para ganar una prueba y con un cuarto en la otra lograr su objetivo y firmar el subcampeonato, dejando hoy fuera de juego a su compañero de club Nicolás Flethes, que baja al tercer puesto definitivo con dos puntos más. Entre las niñas la campeona es Elena Delgado, regatista sub 11 del CN Sevilla que se impone a la sub 13 Carla Atenciano del CDN Punta Umbría, con Julia Cantón del CM Almería en el tercer puesto. Entre los niños, escoltan al portugués Vicente Costa, el regatista del CN Puerto Sherry, Miguel Pineda, y el luso Alfonso Vital.

Enrique Muñoz sentencia en la clase ILCA 4 y convierte en definitiva su espectacular remontada del día anterior para proclamarse vencedor de la clase. El regatista del CN Sevilla se despedía con una victoria y un cuarto en una prueba que ganaba Santiago Grosso del Club Polideportivo de Cádiz, resultado que le vale para firmar el subcampeonato. Junto a ellos en el podio entra Eduardo Orihuela, del CN Sevilla, y a las puertas se clasifica la campeona femenina, Sol López también del club gaditano. Completan el podio femenino su compañera de club, Marta Franco, y la regatista del CNM Benalmádena Noa Zabell.

En iilca 7 el deportista del CR Madrid, Alfonso Moreno, tira de veteranía y remata con dos segundos que le valen para vencer por la mínima sobre el regatista juvenil del CN Sevilla Miguel Muñoz, quien a su vez vence sobre Nacho Barroso del CDN Punta Umbría, tercero. Muñoz y Barroso eran los encargados de encajar los dos últimos tantos de la semana para despedirse por la puerta grande. La campeona femenina desde un meritorio quinto puesto es María Porras del RC El Candado, escoltada en el podio por Lola Belizón y Rocío Stuivenberg, ambas con bandera del Club Polideportivo Cádiz.

Por último en la clase patín a vela, el patrón del RCN de El Puerto de Santa María, Vicente Climent, consigue el triunfo con tres victorias y un segundo, en la única prueba que dejó escapar a manos de José María Alarcón, del CV Bahía de Cádiz, segundo con dos puntos más tras valerse del rosco y dos segundos. Completa el podio Rafael Ruiz del mismo club, que valida un tercero, un segundo y un cuarto y descarta un quinto como peor resultado. A las puertas del cajón de ganadores se quedan Luis Alfonso Pérez Nogués del CV Bahía de Cádiz y Ramón Calero del RCN de El Puerto de Santa María que firma el top5. Los campeones de las categorías A2 y B son por este orden Santiago Carmona, del CV Bahía de Cádiz, y José María Alarcón Conradi, del CN Sevilla.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María, en un acto que presidían Santiago Villagrán y José María Escribano en calidad de presidente del club organizador y el comité organizador de la Semana Náutica, respectivamente, acompañados por la concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Lola Campos, y el presidente de la clase nacional óptimist -AECIO-, Kiko Sánchez Prieto.

CLASIFICACIONES