Marcelo, a la prensa: "Nos tenéis envidia porque no sabéis jugar al fútbol"

Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, protagonizó unas tensas declaraciones en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras asegurar que la prensa intenta "hacer daño al vestuario", aunque no sabe "si es envidia" o porque esta "no sabe jugar al fútbol".

"Es duro cuando no ganas, pero nosotros no hablamos de las ocho horas (y un minuto) sin marcar ni de crisis, eso lo decís vosotros. No nos afecta para nada. Intentáis hacer daño al vestuario", dijo tras la victoria del Real Madrid por dos goles a uno frente al Viktoria Plzen, en la que marcó el segundo tanto. "Todos los periodistas. No sé si es envidia o porque no sabéis jugar al fútbol. No tengo ni idea y a mi me da igual", prosiguió.

Palabras ante las que la prensa reaccionó defendiendo su labor y Marcelo no dudó en defender su posición: "¿Faltaros al respeto? Si me criticáis todos los días y estoy aquí siempre hablando. A mí no me molesta, estoy aquí dando la cara siempre mirando a los ojos de todos. A veces me parecen injustas algunas cosas y siempre lo voy a decir", aseguró.

Eso sí, Marcelo se distanció de la idea de que sea la prensa se invente noticias para desestabilizar al Real Madrid: "Inventar no, pero empezáis vosotros con la crítica de las ocho horas, la crisis, que el entrenador...", dijo. "A mí me parece injusto valorar a un equipo al inicio de la temporada. Si a final de temporada no ganamos nada podéis decir que estamos mal, que hay que cambiar el entrenador, que no tenemos delantero, que no tenemos central..."., concluyó.