Luis Enrique no tiene dudas

Tras la actuación de David de Gea en el pasado Mundial de Rusia, se ha rumoreado un posible cambio en la meta de España , sin embargo, Luis Enrique ha aclarado que no ha tenido dudas respecto a ello, y que tampoco ha dudado respecto al once de mañana.

Sergio Ramos: "La toma de contacto con Luis Enrique ha sido inmejorable"

El central de la selección española Sergio Ramos elogió la figura de su entrenador Luis Enrique y aseguró que la primera toma de contacto con él "ha sido inmejorable".

"La primera toma de contacto ha sido inmejorable. No nos conocíamos anteriormente. Siempre me he llevado bien con las personas con carácter y él lo es", explicó el jugador del Real Madrid.

Ramos reconoció que España "ha bajado" en los últimos años, en referencia a los pobres resultados de los últimos dos mundiales y de la pasada Eurocopa, donde la selección no pudo igualar los éxitos de la época comprendida entre 2008 y 2012.

"Nuestro objetivo es recuperar lo que hemos perdido. Por eso vamos a darlo todo por nuestra parte. Queremos volver a enamorar al mundo", añadió.

Sergio Ramos parte como uno de los favoritos al once de la selección ante Inglaterra este sábado en Wembley.

El central madridista no teme un recibimiento hostil por parte de la hinchada inglesa tras su lance con el egipcio Mohamed Salah en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.

"No es algo que me preocupe que el público me reciba mal. Nunca he intentado hacer daño a un compañero. Duermo muy bien y no me importa cómo me reciban", aseveró.

Además, el jugador resumió los primeros días con Luis Enrique como un tiempo para "asimilar conceptos" y con "muchas charlas tácticas".

Ramos también espantó los rumores sobre un posible retiro de la selección y sentenció que se sigue sintiendo "joven" y con "mucha ilusión"