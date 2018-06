Lorenzo intenta desviar la atención

Jorge Lorenzo, próximo piloto oficial de Honda junto a Marc Márquez, dijo en Montmeló que no puede hablar sobre su fichaje porque "todavía" se debe a Ducati.

"Queda muchísimo hasta el final, pero no puedo negar que el futuro promete ser brillante y estoy muy contento", señaló el mallorquín en la rueda de prensa oficial.

Las preguntas se centraron entonces en su victoria en Mugello (Italia) y al respecto señaló que "faltaba eso, ganar con Ducati". "Estuvimos cerca el año pasado en varias carreras, pero no se consiguió", recordó.

Como era de esperar, a Márquez también le preguntaron por Lorenzo. "Un poco de rivalidad sana tiene que existir", apuntó el líder de MotoGP.

"En la convivencia en un taller, la regla número uno es ganar a tu compañero de equipo. Pero habrá cosas que Jorge mirará de mi telemetría, y a veces será al revés. Confío en mi estilo y de momento estamos ahí delante. Eso es lo importante", recalcó.

Horas antes, su aún compañero, Dani Pedrosa, convocó a los medios para revelar que todavía no ha decidido su futuro. "Me hubiera gustado poder decir algo aquí. Esa era mi intención, pero desafortunadamente no están las cosas tan claras y necesito más tiempo para tomar la decisión correcta", reconoció el catalán.

Quien tiene el futuro asegurado es Andrea Dovizioso, pero parece que guarda rencor por el pasado: "Jorge y yo no hemos tenido problemas, pero Ducati, habiendo invertido tanto en su persona, se dedicó mucho a él y mi trabajo se vio condicionado"