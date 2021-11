Un libro recorre la vida del piloto Hugo Millán

A principios del próximo diciembre verá la luz ‘Hugo Millán, la leyenda’, el libro que recorre la intensa vida del piloto onubense de motociclismo Hugo Millán, fallecido el pasado 25 de julio a los 14 años cuando competía en el circuito aragonés de Motorland.

El proyecto ha sido coordinado por la madre del piloto, Ana Belén Gracia, que encargó el trabajo al periodista onubense Fermín Cabanillas, para recoger en sus páginas todos los detalles posibles de la vida de un deportista que en solo diez años de carrera se ganó el cariño y el respeto de aficionados y rivales.

‘Hugo Millán, la leyenda’, tiene el subtítulo de ‘Para seguir viviendo’, el lema que la madre ha escogido como mensaje principal de la obra, “porque el legado de mi hijo no se puede quedar en un accidente desgraciado, sino que tiene ser conocido por todas las personas del mundo, de modo que se sepa cómo se puede llegar a conseguir lo que se quiera en esta vida si se es constante y honrado”.

Por encima de un libro sobre un deportista, es un recorrido por la biografía personal del propio Hugo y de la gente que le rodea, con el fin de conocer no solo al piloto, sino saber qué le motivó en su vida, cuáles eran sus aficiones, e incluso momentos clave en su vida, como cuando con solo cuatro años de edad su madre se dio cuenta de que no iba a ser feliz jugando al fútbol y tuvo su primer contacto con una moto de competición adaptada a su edad.

A través de sus paginas, se recorren no solo los circuitos en los que ha competido o los trofeos que ha ganado, sino decenas de anécdotas de su intensa vida, contadas tanto por su familia como por los pilotos que compitieron junto a él, entrenadores, amigos y todo tipo de personas que le conocieron.

El libro cuenta, además, con el prólogo del director de la escuela de promesas Cuna de Campeones, Julián Miralles, y el campeón del mundo Marc Márquez, el ídolo del piloto onubense.

Fermín Cabanillas, que aceptó enseguida este encargo cuando se le propuso a principios de septiembre, ha explicado que se trata “posiblemente del proyecto más complicado que he tenido que afrontar en mi carrera”, ya que “como padre, no podía evitar comprometerme sentimentalmente con la obra y sufrir lo que ha sufrido su familia desde el accidente, pero, a medida que fui trabajando, fui descubriendo a un chico de esos que nace uno entre un millón, y era imposible no enamorarse de él, de lo que representa y de todo lo que consiguió en tan poco tiempo".

‘Hugo Millán, la leyenda’, saldrá a la venta a principios de diciembre, y será presentado oficialmente en el Gran Teatro de Huelva el lunes 20 de diciembre, en un acto abierto a todas las personas que quieran estar presentes.

En los próximos días se informará por diversos canales de la forma de conseguirlo y tener en casa un libro imprescindible para conocer a un personaje irrepetible.