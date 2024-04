Laura García Caro asegura su presencia en los Juegos Olímpicos de París

Laura García Caro consigue también el billete a los Juegos Olímpicos de París y se une a Álvaro Robles y Carolina Marín como representantes onubenses. España logró la medalla de bronce en el relevo mixto de maratón de los Mundiales de marcha de Antalya (Turquía), impulsado por el tercer puesto del extremeño Álvaro Martín y la onubense Laura García Caro, y además clasificó a dos equipos a los Juegos Olímpicos de París.

La victoria de la prueba fue para el relevo italiano formado por Francesto Fortunato y Valentina Trapletti, que pararon el crono en 2h56:45. Segundos quedaron los relevistas japoneses Koki Ikeda y Kumiko Okada (2h57:04) y terceros Álvaro Martín y Laura García Caro (2h57:47), que se beneficiaron de la penalización del relevo brasileño que iba delante.

El segundo relevo español, el formado por Alberto Amezcua y Cristina Montesinos, llegó en séptimo lugar con 3h00:37, y el tercero, compuesto por la doble campeona del mundo María Pérez y Miguel Ángel López llegó a meta décimo con 3h02:43.

María, que volvió a competir tras varios meses inactiva por una lesión en el sacro, recibió la tarjeta roja tras la última posta y tuvo que parar en el 'pit-lane' tres minutos, una circunstancia que relegó a su relevo en la clasificación. Por países el triunfo fue para Italia y el segundo cajón del podio para Japón con España tercera.

Dos relevos a París

El fin de fiesta para España fue celebrando una medalla más en el relevo mixto, en este caso de bronce, impulsado por el tercer puesto del extremeño Álvaro Martín y la onubense Laura García Caro.

"El objetivo era el billete olímpico, no la medalla. Cuando estás parado es muy duro y se sufre un montón. Ves que no puedes hacer nada salvo animar. Podemos ir más rápido pero hoy lo importante era no arriesgar", dijo Álvaro Martín, tras llegar a la meta junto a su compañera.

"El relevo es una prueba estresante y difícil de gestionar, pero hemos conseguido el objetivo de lograr las dos plazas para los Juegos Olímpicos de París. Ha sido más duro desde el punto de vista psicológico que físico, pero lo hemos luchado y está conseguido. Estamos muy contentos", confesó Laura García-Caro.

Con estos resultados, España cumplió el objetivo principal que se había marcado, que era el de clasificar dos equipos para los Juegos Olímpicos. Para ello debía clasificar dos equipos entre los veintidós primeros de la general de la prueba. Los resultados globales de estos Mundiales de marcha por países suponen los mejores de la historia para España, tanto en el medallero como el finalistas, en ambos casos tras China.