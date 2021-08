Laura García-Caro cumple en Tokio a pesar de una sanción que la dejó sin opciones

Los debuts no siempre son fáciles, y menos aún en unos Juegos Olímpicos. Laura García-Caro no conseguía su ansiada medalla en los 20km marcha femeninos de Tokio 2020. La marchadora lepera se encontraba tan incómoda durante la competición, que rozó la eliminación. Vivir esta experiencia no ha tenido el sabor que ella esperaba, que experimentó una prueba sufrida en Sapporo. El calor, la humedad y sobre todo la sanción la sacó de la lucha por los primeros puestos.

Pese a las condiciones meteorológicas imperantes en Sapporo, y a recibir un primer warning, Laura luchó por continuar con las mejores. Hasta que en el kilómetro nueve, un cambio de ritmo la descolgó y en el ecuador de la carrera pasaba a 10 segundos del grupo cabecero.

La atleta del Ciudad de Lepe recibió dos warning consecutivos y por su carácter competitivo, tuvo como sanción perder dos minutos en el pit lane. El objetivo de Laura cambió cuando ya no buscaba la medalla, sino poder concluir la carrera evitando así la descalificación.

Finalmente consiguió su nuevo objetivo, cruzar la línea de meta. Lo hizo en trigésimo cuarta posición, ofreciendo un rendimiento por debajo de su nivel. Sus compañeras María Pérez y Raquel González, a las que ha superado en varias ocasiones, quedaron en cuarto y décimo cuarto puesto. La ganadora fue la italiana Antonella Palmisano, con una diferencia de 8 minutos y 36 segundos con Laura.

Laura García-Caro ya es olímpica, y de su debut se lleva la lección que la llevará hasta París 2024.