El Krypteia Capital cae ante el invicto UDEA Algeciras (59-80)

No pudo estrenarse con victoriaal frente del banquillo del Krypteia Capital Huelva. Lo cierto es que lo tenía francamente difícil. El Enerdrink UDEA Algeciras llegaba a Huelva sin haber perdido un partido en las doce jornadas disputadas previamente, y se marcha del Andrés Estrada sin conocer la derrota.El cuadro local mantuvo uno de los grandes problemas de esta temporada: la baja anotación. Malos porcentajes de tiro y muchos tiros libres desperdiciados (13 de 26). Solo un grandestacó en el apartado ofensivo durante la primera parte del encuentro. No fue el mejor día de BJ Gladden (aunque terminó el partido con un doble-doble, 12 puntos y 14 rebotes). No obstante, los de negro y albero competían y le complicaban la vida al todopoderosogracias a la intensa actividad defensiva. Al descanso se llegó con una desventaja de 7 puntos (29-36).

Tras el paso por vestuarios la igualdad fue máxima. El Krypteia Capital Huelva se seguía mostrando serio y sólido, con un Skyler Burgess recién llegado y con un solo entrenamiento a sus espaldas, pero al que se le vio un gran trabajo defensivo. Parcial de 15-15 en el tercer cuarto y todo por decidir en un último asalto al que el equipo local llegaba con una desventaja de 7 puntos, con buenas sensaciones y con un público entregado que agradecía la agresividad y lucha de su equipo.El último cuarto duró poco más de dos minutos. Fue el tiempo que se mantuvo la igualdad en el marcador. Entonces Miki Ortega dio todo un recital de ataque y de inteligencia en el juego (fue el máximo anotador con 23 puntos). Eso, unido a varias decisiones arbitrales (con dos técnicas al Krypteia Capital Huelva), hicieron que el Enerdrink UDEA Algeciras metiera el turbo en dirección a su 13ª victoria consecutiva. Resultado final: 59-80.

KRYPTEIA CAPITAL HUELVA: Pablo Martínez (13), Juan Toledo (7), BJ Gladden (12), Ful Casanova (11), Sebas Domínguez (2) -cinco inicial-, Jesús Hernández (5), José Pizarro (3), Pablo Hitos (0), Youssou Kassé (2), Fructuoso Guerrero (0) y Skyler Burgess (4).

ENERDRINK UDEA ALGECIRAS: Koyanouba Edmond (2), Javier Fernández (10), Andrew Kelly (13), Miguel Ortega (23), Jabs Nebwy (11) -cinco inicial-, Alejandro González (0), Rubén Perea (5), Juan Miguel López (0), Sergio Malla (0), Samuel Ortiz (0), David Stachovskij (4), y Sam Buxton (12).