Julia García, convocada por la Andaluza

La triplista Julia García García ha sido llamada por la Federación Andaluza de Atletismo (FAA) a la concentración de saltos que se celebrará mañana sábado, día 6, en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga).

La isleña Julia García, juvenil militante del Club de Atletismo Isla Cristina, es citada por la FAA para la actividad que está integrada en el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, donde se realizará el seguimiento de la juvenil, que destaca en triple salto a nivel andaluz y nacional, comprobando su evolución y progresión; además, se analizarán los errores técnicos y estructurales desde la perspectiva de su entrenadora Elena Cobos García, que ha sido invitada, y se darán soluciones.

La jornada también tiene previsto llevar a cabo charlas con los entrenadores citados en la concentración, e intercambiar ideas e intereses, tanto técnicos como de entrenamiento y planificación. El programa de concentración integra dos sesiones, en la primera se efectuará técnica de carrera, ejercicios de saltos y técnica de triple, continuando con un análisis de vídeos de los saltos.

La segunda sesión incluye varios test, penta saltos parados, penta saltos lanzados con cuatro apoyos saliendo con pata coja, y dos pruebas de velocidad: 30 metros parados y 10 metros lanzados. Un total de 8 atletas de las categorías cadete y juvenil, junto a sus entrenadores, participarán en el meeting malagueño.

Julia García en esta temporada en aire libre tiene de marca 11.43 metros, logrando el bronce en el Campeonato de Andalucía sub 20 con 10.68 metros y en pista cubierta el oro en el Campeonato de Andalucía sub 18 con 11.57 metros, y el bronce en el Andaluz sub 20 con 11.18, además del bronce en el Andaluz de relevos 4x100 en categoría sub 23.