La onubense Paula Pérez logra el oro

Recientemente se ha celebrado en el Pabellón La Fuente de San Luis, Valencia, el Campeonato de España de Judo en edad escolar. El Huelva TSV se desplazaba con un total de siete deportistas, cuatro infantiles y tres cadetes.

La almonteña Paula Pérez consiguió subirse a los más alto del podio obteniendo una merecida medalla de oro en la categoría infantil de -57 kg, tras realizar una extraordinaria competición. Paula se mostró durante toda la competición segura y decidida, mostrando una gran superioridad sobre sus rivales, logrando solventar los cuatro combates disputados por ippon, máxima puntuación en judo (equivalente al KO en el boxeo). La balear Carla Albitos y la gallega Lucía Pazos serían sus rivales en las rondas previas, mientras que en semifinales le esperaría la cabeza de serie del torneo, la madrileña Ángela Martín, combate que Paula conseguía solventar tras un bonito y espectacular barrido que le daría el pase a la final del torneo.Ya en la final, conseguía revolverse nuevamente por ippon de doble wazari ante la asturiana Alejandra Pérez, consiguiendo el título de campeona de España en la categoría de -57 kg.

Paula señalaba, tras ganar la medalla de oro, que “me he encontrado durante todo el torneo con muchas ganas de dar mi cien por cien, pero a la vez nerviosa, he estado muy arropada por la afición andaluza que me ha dado fuerzas y el ánimo para luchar. Siempre he confiado en mí misma por el esfuerzo y el trabajo del día a día junto a mis compañeros y entrenador. Ha sido muy emocionante estar en mi primer Campeonato de España y conseguir el oro, seguiré entrenando y dándolo todo”.

El Club Huelva TSV también estuvo representado en la categoría infantil por Alexis Rojas (-38 kg), Jaime Pérez (-42 kg), Javier Rodriguez (-60 kg) y Teresa Bejarano (-63k g) y en la categoría cadete por Juan Delgado (-55 kg) y Rafael Jiménez (-60 kg), que, aunque no obtuvieron podio, realizaron una magnífica competición, dando muestras del gran nivel del judo onubense.