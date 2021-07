Judith Luzuriaga, primera incorporación para la temporada 2021/2022

La extremo diestra Judith Luzuriaga Albelda (Nájera, 17/3/1999) se ha convertido en la primera incorporación del Sporting Club de Huelva para su 16ª temporada en la elite. En sus primeras palabras como jugadora del conjunto onubense se mostraba "muy ilusionada con este nuevo proyecto".

Puede jugar en posiciones de ataque pero también como lateral, versatilidad que ella misma destacaba al autodefinirse como futbolista: "me defino como una jugadora rápida y, sobre todo, trabajadora. Creo que también soy polivalente. Donde más suelo jugar es arriba de extremo, pero también he jugado abajo de lateral y en algunas ocasiones de delantera", ya que la riojana también tiene olfato goleador. De hecho, comentaba que "casualmente al Sporting de Huelva ya le he marcado más de un gol", aunque ahora esperaba que esos tantos con su firma sirvan para "ayudar" al primer equipo sportinguista.

Se trata de una atacante que, tras formarse en las filas del CEF Nájera, en la temporada 2015/2016 llegó al CD Escuelas de Fútbol de Logroño, donde muy pronto subiría al primer equipo, donde consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino nacional, donde ha estado militando las últimas temporadas. Es, por tanto, su primera experiencia fuera de La Rioja, para la que ha escogido Huelva por motivos deportivos, pero también por lo atractivo para una jugadora del norte de hacerlo en Andalucía y en concreto nuestra provincia: "Me veo en un momento de mi vida preparada para salir de casa. La verdad es que el sur es un bonito sitio para vivir y estoy muy contenta. Conozco ya a varias compañeras y estoy muy ilusionada".

Además, la adaptación al grupo será muy importante con jugadoras como Fatou Kanteh, con la que coincidió en temporadas anteriores: "La verdad es que he hablado con Fatou, que es muy amiga mía y me ha hablado muy bien. Con Fatou ahí estaré peleando" por un puesto en el once "porque estamos en la misma posición y seguro que entre las dos haremos muy buen trabajo", decía al tiempo que afirmaba estar "encantada de volver a coincidir con ella".

Judith Luzuriaga, que acudió a varias convocatorias de entrenamientos con la selección española sub-19, sigue siendo unas de las jugadoras con más proyección a nivel estatal; no en vano, es una de las 55 jugadoras nominadas en el último corte Fútbol Draft 20/21. Por eso, quiere seguir dando pasos hacia delante en su carrera y para ello tiene claro ya los valores de su nuevo club: "creo que el Sporting de Huelva siempre es un equipo que lucha por estar lo más arriba posible y tiene muy claro su objetivo". Destacó también las 16 temporadas en la máxima categoría, dato que "dice mucho del proyecto y de cómo se trabaja cada año. Muy feliz y espero poder ayudar todo lo que pueda".

En cuanto a sus expectativas para la temporada 2021/2022, "espero que sea un equipo como el que ha demostrado temporadas anteriores, un equipo muy luchador, aportando todo lo que puede, sin desaprovechar ningún tipo de oportunidad. En lo individual espero poder ser feliz jugando al fútbol y a disfrutar muchísimo, que al final creo que es lo más importante". Además, en el plano individual "espero dar lo mejor de mí y ayudar todo lo que pueda tanto a compañeras como al club y, si eso funciona, todo irá mejor y el ambiente será buenísimo".

Por último, lanzó su primer mensaje a la afición, de la que espera "que animen muchísimo" esta próxima campaña, que seguro que es una temporada en la que pueden volver a disfrutar desde el principio de los campos y de los partidos de Primera Iberdrola y que seguro confío al cien por cien que va a ser un gran año".