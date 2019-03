El Isla Cristina y el Atlético Onubense disputaron en la mañana de ayer un importante encuentro de la División de Honor en el que ambos equipos tenían mucho en juego. Los isleños querían seguir escalando posiciones hasta la zona tranquila de la tabla, y los albiazules necesitaban la victoria para seguir navegando en los puestos altos de la clasificación. La escuadra isleña, que terminó con la derrota en Alcalá la racha de varios partidos sin perder, quería volver a la senda de los buenos resultados. Lo consiguió ante un buen rival y seguirá tratando de cerrar la permanencia. Por su parte los recreativistas llegaban con otras aspiraciones, como la de conseguir el ascenso de categoría.

El conjunto canterano llevó la iniciativa y el dominio del juego en la primera mitad, metiendo a su rival en su parcela. No obstante, la defensa isleña se mostraba segura y no permitía que el peligro rondara la meta de Mateo que reaparecía tras varias jornadas lesionado. En esta fase, el Isla apenas pasaba del medio campo y cuando lo hacía no creaba peligro para el portal de Vichi que era casi un espectador más.

En la segunda parte cambiaron las tornas del encuentro. Los costeros despertaron de su letargo deshaciéndose del dominio del Atlético Onubense y buscando con más frecuencia y profundidad el área visitante. Se jugaba el minuto 56 cuando Teherán agarró del brazo a Alonso en el área, pero Cámara Molina, que presenció de cerca la jugada, no entendió como punible la acción del jugador albiazul.

La zaga local se mostró segura y no permitió que el peligro rondara la meta de Mateo

El Isla insistía y jugaba con más presión. Fruto de ello halló la recompensa en el minuto 63, en un centro de Álex Martín para que en el borde del área Alonso armara un fuerte chut que hizo inútil la intervención del meta visitante, alojándose el esférico en el fondo de la portería en un bonito gol.

Tuvieron su respuesta los de Iván Rosado. Así, cumplido el 70, en una indecisión de la defensa local, llegó una ocasión peligrosa pero el balón salió alto, salvando una situación comprometida para Mateo.En los últimos 20 minutos los visitantes fueron recuperando posición y buscaron con más frecuencia la meta local que veía como el esférico rondaba con peligro el área costera pero el Isla se mantenía firme en defensa.

Ya en tiempo de prolongación tuvieron los locales una buena ocasión para sentenciar, con un jugador solo antes el portero, pero finalmente el esférico se marchó alto.

FICHA TÉCNICA

Isla Cristina: Mateo, José Rodríguez, Alberto, Zamorano, Sergio, Álex Martín, Carlos Vizcaíno (Chule 86’) Pedro (Javi Faneca 73’), Cifu, Alonso y Quini (Boa +90).

Atlético Onubense: Vichi, Ponce, Carlos, Ikwu, Teherán (Iván 73’), Soler, Fernando, Asuero, Antonio, Arias y Nene.

Gol: 1-0 (63’) Alonso.

Árbitro: Cámara Molina. Amonestó al local Zamorano y a los visitantes Fernando Asuero, Arias y para el delegado del equipo Raúl Pichardo.

Incidencias: 150 personas en el municipal de Isla Cristina. Realizó el saque de honor Melody García López, reina del Carnaval de Isla. Presencia en el partido de Federico Martínez Gámez, técnico del Alcala próximo rival del Atlético Onubense.