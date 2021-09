“Ojalá disfrutemos en enero en Huelva de otro campeonato tan espectacular como éste”

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete celebrado en Huelva puso el domingo su punto final con una jornada inolvidable, pero ya todos los estamentos locales y regionales tienen las miras puestas en el futuro más cercano. Isa Sánchez, directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, tampoco quiso perderse las grandes citas de la jornada decisiva dominical, subrayando el gran ambiente vivido en Huelva y afirmando que “queda demostrado que el baloncesto es un deporte especial y no porque lo diga yo, sino por lo visto, por ejemplo, en estos días, por todo lo que mueve este campeonato y por la atmósfera generada en cada pabellón y en cada partido, que ha sido espectacular”.

Sánchez también quiso destacar el éxito del baloncesto autonómico: “Andalucía ha demostrado su potencial al estar en las cuatro finales; aquí se trabaja muy bien a nivel de base, con entrenadores fantásticos y con clubes que hacen muy bien las cosas, y el resultado se demuestra también aquí con la magnífica labor de la Federación Andaluza de Baloncesto”.

La ex jugadora internacional no duda que Huelva se merece vivir otra nueva experiencia como la casa de este evento tan especial: “Espero que en enero volvamos a disfrutar en esta tierra de otro campeonato igual de bonito. Huelva tiene unas instalaciones magníficas y adecuadas, los ayuntamientos se hermanan para que este tipo de eventos sean posibles y todas las instituciones y, por supuesto, la Junta de Andalucía, siempre estarán detrás apoyando, como no puede ser de otra manera”.

Uno oro muy especial para tres onubenses

Dos jugadores de la selección andaluza cadete masculina y un entrenador del mismo combinado disfrutaron del gran triunfo frente a Canarias en la final del domingo de una manera muy singular. Gallego y Fernández, ambos onubenses y que ahora desarrollan su formación en el Betis, lograron, junto al entrenador ayudante Germán Coronel, el oro en casa, por lo que pudieron saborear el título junto a los suyos en el Andrés Estrada. José Antonio Gómez, también onubense y entrenador ayudante del cuadro cadete femenino, se quedó a las puertas del oro al perder el envite frente a la Comunidad Valenciana, lo que no empaña la gran labor desarrollada con su equipo.