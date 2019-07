El IV Torneo Fiestas Colombinas se disputa el 2 de agosto en la Casa Colón

El IV Torneo de Ajedrez Fiestas Colombinas se celebrará el próximo 2 de agosto en la Casa Colón y se enmarca dentro de la programación deportiva impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para estas Fiestas de 2019.

Este tradicional torneo de Colombinas llega este año su cuarta edición y, como novedad, por primera vez cuenta con la representación de los tres clubes de ajedrez que hay en la ciudad. Así, gracias a la colaboración tanto del Club Ciudad de Huelva como del Tres Carabelas y El Polvorín, se están aunando esfuerzos para que este evento vuelva a ser este año todo un éxito de participación, reuniendo tanto a aficionados de la capital como de la provincia, así como llegados de otras ciudades y de países vecinos como Portugal.

Tal como ha puesto de manifiesto la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores, “Huelva es una ciudad con gran tradición en ajedrez y desde el Ayuntamiento estamos impulsando además esta disciplina desde la infancia como deporte base, facilitando que los niños y niñas de los distintos barrios tengan la oportunidad de adentrarse en él a través de las escuelas deportivas municipales que se desarrollan durante el curso escolar”.

Así, para el Consistorio el ajedrez se trata de una modalidad muy positiva para acercar a los pequeños desde los primeros años de edad, ya que además de reunir valores propios del deporte, como el compañerismo y el afán de superación, entre sus beneficios también destaca el contribuir a aumentar habilidades tan importantes para los niños como la memoria, la concentración, la creatividad o la lógica.

En este sentido, otra de las novedades de esta edición es que se ha incluido de forma paralela al torneo oficial la modalidad sub 12, en la que podrán participar niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, estando previsto que todos ellos puedan recibir medallas por su participación.

Tal como ha adelantado el organizador y árbitro de este torneo, José Luis Serrano, “la participación en este torneo, que es valedero para Elo Fada y por tanto permitirá calibrar el nivel de fuerza del jugador, es totalmente gratuita y se desarrollará durante cuatro horas en el Salón de Chimeneas, un lugar muy cómodo y agradable que consideramos ideal para poder jugar”.

Por su parte, Miguel Ángel González, representante del Club El Polvorín y que ejercerá también de árbitro en este torneo, ha valorado también de forma muy positiva esta cita deportiva que reúne a todos los clubes onubenses, al ser “un torneo muy bonito, del que creo que todo el mundo va a poder disfrutar, y que es además todo un reto para los participantes”.

Asimismo, el presidente del Club Tres Carabelas, Antonio Romero, ha querido “agradecer también al Ayuntamiento la puesta en marcha de este torneo conjunto, donde la previsión es alcanzar los 120 jugadores, al ser el aforo máximo que permite este espacio de la Casa Colón”. En este sentido, hay que recordar que las inscripciones pueden realizarse online hasta el 1 de agosto a través de la web de la Delegación Onubense de Ajedrez www.doaajedrez.es.

En este torneo habrá premios para los tres primeros de todas las categorías, así como para la primera mujer clasificada y para los primeros clasificados y clasificadas empadronados en la capital, jugadores que recibirán como trofeo una carabela conmemorativa de su participación.

Finalmente, señalar que la competición incluye las categorías sub 14, sub 16, sub 18 y veteranos, por lo que está abierto a todas las edades y capacidades de niños, jóvenes y mayores que disfrutan con la emoción de las partidas de ajedrez. Una cita deportiva muy participativa que se desarrollará mediante el sistema de juego suizo, es decir, con ocho rondas de quince minutos por jugador