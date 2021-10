El Recreativo IES La Orden consigue 12 medallas en las tres citas del fin de semana

El Recreativo Bádminton IES La Orden ha conseguido este fin de semana un botín de doce medallas en diferentes las competiciones que han disputado nuestros volantistas, repartidos en Valverde del Camino, Cantabria y Holanda.

En primer lugar, Rubén Carreras ha competido en el Máster Jóvenes sub 15 y sub 19 ‘Ciudad de Santander’, donde ha conseguido hacerse con el oro en el individual masculino sub 15. En la final, el representante del club onubense se enfrentó a Óscar González al que venció por 21-8 en el primer set y 21-7 en el segundo. El volantista del IES La Orden también logró otro oro en el dobles mixtos con su compañera María Merchán. Ambos se enfrentaron a la dupla formada por Yago García y Sara Siscar en la que se impusieron por 21-8 en el primer set y 21-11 en el segundo.

Por otro lado, se ha disputado el Trofeo de Andalucía en Valverde del Camino, en el que los jugadores se han hecho con un botín de 10 medallas. En el individual masculino ha conseguido el oro Alejandro Pérez, la plata José Ignacio Infante y el bronce Adrián Acosta. En el dobles masculino el oro ha sido para la pareja formada por Alejandro Pérez y Lucas Torre; los dos bronces los han conseguido Adrián Acosta con Eliezer Ojeda y Adrián Márquez con Manuel Pego.

En la categoría dobles femenino María Díaz y Marta Rodríguez han conseguido la medalla de oro, mientras que Karen Martín y Carolina Vallejo se hicieron con la plata. Por último en el dobles mixtos, Adrián Márquez y Alejandra Argüelles lograron el primer puesto y la pareja formada por Eliezer Ojeda y Belén Rodríguez se adjudicaron el bronce.

Por último, Pablo Abián ha disputado el Open de Holanda 2021 en el que ha llegado hasta la semifinal. El volantista del IES La Orden se enfrentó en cuartos de final al finlandés Kalle Koljonen, al que venció por 18-21 en el primer set, 21-11 en el segundo y 21-12 en el tercero. En la semifinal perdió frente al singapurense Loh Kean Yew por 21-6 en el primer set y 21-15 en el segundo.

Un fin de semana cargado de medallas y buenos resultados para los volantistas que siguen aprendiendo bádminton de la mano del IES La Orden.