El IES La Orden accede a cuartos de final

Sin frenos. El Recreativo Bádminton IES La Orden demuestra su calidad frente al Tapion Sulka de Filandia y arrasa por 4-1 en la segunda jornada de la fase de grupos. Los onubenses se medirán mañana al Bad 79 Anderlecht (Bélgica) a las 18:00. El cuadro albiazul accede de esta forma a los cuartos de final y el jueves determinará si lo hace como primero de grupo ya que también acumula la victoria frente al Frogner Il, al que ganó por 4-1 en su debut en el Campeonato de Europa de Clubes.

En esta ocasión, Paco Ojeda varió en su alineación, en la que apostó por Haideé Ojeda y Pablo Abián en el dobles mixtos, Telma Santos y Pablo Abián para los individuales, Nerea Ivorra y Haideé Ojeda en el caso del dobles femenino y Adrián Márquez junto a Eliezer Ojeda en el caso masculino.

A diferencia del anterior encuentro, el duelo abrió con el dobles mixtos. En él, la dupla formada por Haideé Ojeda y Pablo Abián tuvo como rivales a Tony Lindelöf y Sonja Pekkola, quienes fueron derrotados en el primer set por 21-15 en un tiempo inferior a los quince minutos. En el segundo set los recreativistas volvieron a crecerse y completaron el partido con un favorable 21-13.

Los individuales dieron comienzo antes de los últimos dobles, por lo que Telma Santos saltó al tapiz para medirse a Nella Siilasmaa. La portuguesa brilló y, sin ni siquiera dudar, terminó el primer set con un resultado de 21-11 que le dio ventaja de cara al segundo set, en el que arrasó por 21-9. Por su parte, Pablo Abián volvió a deleitar al público con su mejor bádminton y aunque Joakim Oldorff no le puso las cosas fáciles, el jugador del Tapion Sulka tampoco tuvo opciones. El choque comenzó de forma ajustada para ambos volantistas, que tantearon muy igualados en los primeros puntos. Sin embargo, Abián no perdió su estilo y tumbó al finlandés por 21-15 en el primer set.

El segundo set fue el más espectacular de todo el encuentro. A pesar de que Joakim Oldorff pareció tomar las riendas, Abián lo igualó a mitad de partido y mantuvieron un pulso excelente en el que se lucieron, pero el albiazul supo poner la balanza a su favor y vencer por 21-19, lo que dio el 3-0 al IES La Orden y la victoria en el marcador a falta de dos choques.

La dificultad volvió a relucir con el dobles mixtos, en el que Haideé Ojeda y Nerea Ivorra trabajaron hasta el final aunque no consiguieron arrebatar el punto a Tuuli Härkönen y Sonja Pekkola. Las féminas del IES La Orden insistieron en el primer set y a pesar de que las finlandesas parecían tenerlo hecho, Ojeda e Ivorra se plantaron con un 23-21 a su favor que no les facilitó las cosas, ya que en el segundo set el buen hacer no fue suficiente y perdieron por 20-22, para caer en el tercero por 17-21.

Para cerrar la jornada, Adrián Márquez y Eliezer Ojeda plantaron cara a Tony Lindelöf y Zechen Ma de la mejor forma posible. Los onubenses olvidaron la caída de su duelo frente al Frogner Il y vencieron en el primer set por 21-15 y por 21-18 en el segundo, lo que le permite al club buscar la primera plaza en esta fase de grupos que termina mañana.