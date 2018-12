La cantera del IES La Orden continúa en trayectoria ascendente

El pasado fin de semana tuvo lugar la primera jornada del Circuito Provincial de Huelva en el Complejo Deportivo de Corrales, donde el Recreativo Bádminton IES La Orden sumó grandes victorias de la mano de la cantera y en cada una de las categorías disputadas.

En primer lugar, en la categoría de individual masculino sub 11, David Carvajal se proclamó vencedor, mientras que Juan Antonio Carrasco y Gonzalo Estévez cayeron en semifinales. Por su parte, en individual femenino, Natalia Martínez obtuvo la plata tras enfrentarse a la vencedora, Gisela Redondo, perteneciente al CD Isla Cristina Mar de Luz. En dobles, el IES La Orden contó con la participación de once parejas en total, donde Gonzalo Estévez y David Moreno se hicieron con el oro. Asimismo, Natalia Martínez y Aaron Osuna; y Rafa Gómez junto a Iván Zambrano, llegaron hasta semifinales.

En la categoría sub 13, fue Jorge Carvajal el ganador del individual masculino, mientras que su compañero, Ulises Pérez, perdió en semifinales. En dobles masculino, ambos conquistaron el podio. En el caso de las chicas, Marta Aguado consiguió el bronce en la final frente a Ana Salamanca (Alongarvi), quien derrotó con anterioridad a la recreativista Laura Baeza, que ganó en dobles femenino de la mano de Berta Burga. En segunda posición quedaron Ana Campos y Salvia Noche, también del IES La Orden. Posteriormente, en la disputa del dobles mixtos, fueron David Carvajal y Marta Aguado los encargados de representar al conjunto albiazul, quedando así en segundo lugar tras caer en la final frente a Ángel Garnica y Ana Salamanca (Alongarvi).

En individual masculino sub 15, Augusto Gallo se proclamó vencedor de la categoría, mientras que en el femenino, lo hizo Vega Melida. Además, Carmen Gutiérrez ocupó la tercera posición. En el caso del dobles masculino, Mario Fernández y Jesús Quijano no tuvieron suerte y cayeron en la semifinal. Por último, en individual masculino sub 17, José Carlos Almisas consiguió la primera posición, seguido de su compañero, Javier Moreno. Ambos se enfrentaron también en la final del dobles masculino, donde Javier Moreno se hizo con el oro junto a Robert Álvarez, mientras que José Carlos Almisas levantó la plata con Augusto Gallo. Finalmente, en dobles mixtos sub 15 y sub 17, Antonio Gómez y Vega Melida pasaron como primeros clasificados, y Fernando Rodríguez y Carmen Gutiérrez, como segundos. La tercera posición la ocupan actualmente Miguel Moreno y su compañera, Lucia Oliveira (Corrales).