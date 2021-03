El IES La Orden buscará su billete a la final ante el CDB Huelva

Todo preparado para regresar a la competición. Tras varios meses de parón debido a la situación sanitaria a causa del Covid-19, el IES La Orden vuelve este jueves a los tapices para disputar la vuelta de la semifinal de la Segunda División Nacional ante el Club Bádminton Huelva.

El choque tendrá lugar a las 18:30 en el anexo del Palacio de Deportes Carolina Marín, un espacio en el que el club no suele jugar sus encuentros, pero que la plantilla conoce a la perfección ya que desarrolla en su interior los entrenamientos. Asimismo, el evento se desarrollará a puerta cerrada para poder cumplir con el protocolo sanitario.

Por el momento, el IES La Orden lo tiene todo a su favor, por lo que cuenta con grandes posibilidades de obtener el tan ansiado billete a la final, que en caso de conseguirlo, deberá disputarla frente a sus compañeros del Colombino La Orden, o ante el Rinconada B. Para conocer a su rival, sin embargo, el equipo tendrá que esperar hasta el 18 de marzo, día en el que se disputará dicho encuentro.

En el choque correspondiente a la ida, el conjunto albiazul derrotó al CDB Huelva por un contundente 1-6. Así, Pablo Abián y Belén Rodríguez abrieron el duelo venciendo en el dobles mixtos, mientras que Víctor Martín y Eliezer Ojeda ganaron en el dobles masculino, y Haideé Ojeda y Belén Rodríguez en el femenino.

Por otro lado, la experiencia del IES La Orden quedó plasmada también con la disputa de los individuales, en los que Haideé Ojeda, Víctor Martín y Pablo Abián vencieron, a excepción de Karen Martín, que no pudo ganar el último punto frente a Ángela Jiménez.

En calidad de director deportivo de la entidad, Paco Ojeda afirma que “han sido unos meses un poco raros porque estábamos cogiendo el ritmo, tuvimos que parar y ahora las competiciones se agolpan debido a que no hay tantas fechas disponibles”.

A pesar de ello, el técnico señala que “tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido porque el resultado está encarrilado y aunque parezca que este encuentro es un trámite, la realidad es que queremos jugarlo, conseguir el objetivo y certificar el resultado de cara a la final para estar absolutamente clasificados a la fase de ascenso a la final y conseguir finalmente el gran objetivo de la temporada que es el ascenso de los dos equipos del club”.

Aunque el partido se vaya a disputar, lo cierto es que el IES La Orden no podrá contar con el respaldo de su afición, motivo por el que Ojeda destaca que “entre las muchas cosas que nos ha quitado el Covid-19, la no presencia de la afición está entre ellas. En la fase regular tuvimos la suerte de tener público limitado y pudieron disfrutar, pero ya en las semifinales no, aunque esperamos que para la final sí y también para el gran evento que será la fase de ascenso en mayo”.

El próximo jueves será el turno del Colombino La Orden, equipo que según manifiesta Ojeda, “también se hizo con un muy buen resultado en la ida, un 5-2, por lo que entendemos que no vamos a tener problemas y que la final será entre los dos equipos”.