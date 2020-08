El IES La Orden interpone un recurso ante el Consejo Superior de Deportes

En un tono conciliador, con la conciencia tranquila y con ganas de seguir representando a Huelva y su provincia se ha pronunciado públicamente por vez primera el Recreativo IES La Orden desde que la Federación Española (FESBA) decidiera no tramitar su solicitud para seguir compitiendo la próxima temporada en la máxima categoría del bádminton nacional. La Casa Colón ha acogido la argumentación del club onubense, que sigue esperando que sigue esperando que su situación se resuelva por la vía amistosa, aunque ya ha puesto en marcha los mecanismos jurídicos necesarios para agotar todos los caminos.

La presidenta del Recreativo IES La Orden, María Eugenia Lorenzo; el director deportivo de la entidad, Francisco Ojeda; y el abogado Francisco Muñoz, representante de Gaudia Abogados, gabinete que asesora legalmente al club onubense; han comparecido ante los medios para ofrecer por vez primera la versión del IES La Orden y analizar el escenario que se le presenta tras la decisión de la FESBA de no aceptarlo en la Liga Nacional de División de Honor.

Paco Ojeda ha comenzado la comparecencia explicando con incredulidad todo lo acontecido en los últimos días: "Esta es una situación en la que nunca hemos pensado que íbamos a estar. Nuestra etapa, después de 15 años en División de Honor, ha estado llena de éxitos y hemos peleado mucho por Huelva y por el bádminton. Pensamos que tenemos mucho valor para el bádminton español porque hemos llenado un pabellón, hemos montado campañas de abonados... Después de disputar 10 finales y quedarnos a las puertas de la undécima por la Covid, de ganar seis ligas, de ganar dos medallas en Europa... Hemos sido un club que se ha caracterizado por respetar y movernos en los cánones que marca nuestra Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD) y no ha sido una excepción este año. Nos hemos inscrito el 3 de junio, hemos estado en la reunión de los clubes, cuando se nos ha mandado el mail para conocer la información de la próxima liga hemos contestado... Creemos que no hay un motivo fehaciente para que la Federación haya tomado esta decisión. Desde un primer momento hemos intentado dialogar con ella y en eso estamos, en intentar solucionar la situación".

El abogado Francisco Muñoz ha explicado los pormenores de los acontecimientos, al tiempo que ha mostrado su sorpresa por la situación en la que se ha encontrado el IES La Orden: "Cuando se nos dirige el IES Bádminton La Orden nos sorprende porque vemos que es una situación extraña. Es un club con una trayectoria brillante. Que ocurriera un error administrativo de esa envergadura nos llamó la atención, pero es que no ha ocurrido. El club se inscribió el 3 de junio y luego había otro plazo que se cumplió (del 3 al 12 de julio). Con carácter previo se va a interponer un recurso, aunque antes había que hablar con la Federación, incluso porque siendo correcta la decisión de la Federación, que entendemos que no lo es, es desmesurada. El recurso se puede poner ante la justicia ordinaria o ante el CSD, que es el órgano competente. El club ha instado por la vía deportiva y hemos pedido cautelarmente la inscripción del IES La Orden en la competición".

Francisco Muñoz: "Aún siendo correcta la decisión de la Federación, que no lo es, es desmesurada"

Ha continuado señalando que "todos tenemos derecho a equivocarnos. Desde mi opinión ahora se ha equivocado FESBA, pero se puede corregir y no pasa nada. Se hace una competición de nueve equipos. El hexacampeón de liga se merece, no solo por su trayectoria, competir en la categoría. Estamos hablando del Real Madrid de bádminton. No nos podríamos imaginar que por una interpretación del reglamento tuviera que el Real Madrid tuviese que jugar en la Preferente de Madrid. No se puede condenar al equipo a esta situación, más cuando no se ha producido ningún error".

Muñoz ha comentado que "el reglamento federativo habla de una sola inscripción de los clubes, ellos hacen dos. El club hace la primera en el periodo que se establece (3 de junio) y la segunda, que es del 3 al 12 de julio, la hace 9, aunque en esta segunda inscripción se establecen dos períodos que no están claros con periodo de caducidad. Al club se le requiere para que en un plazo de 24 horas subsane los errores, la Federación le da ese margen y en dos horas el club le manda la solicitud correspondiente. El día 10 se recibe una comunicación extraña en la que se avisa que revisarán la documentación y el 21 de julio, fuera del plazo que tenía el calendario, se le informa de que queda excluido".

Bajo la amplia experiencia de Francisco Muñoz en el mundo del derecho deportivo entiende que es una situación "rara. No conozco el mundo del bádminton, pero cuando veo el tema y lo analizo no me he encontrado con una decisión federativa de esta envergadura por un tema tan nimio jamás en ningún deporte. No es proporcional. En el ámbito administrativo hay que obrar con proporcionalidad y aquí no ha existido", al tiempo que ha reseñado que "el IES La Orden siempre ha optado por el diálogo y sé que lo van a seguir haciendo, pero hay unos plazos que marca la ley. Entra dentro de las competencias de las competencias de la Federación poder cambiar su decisión porque el club quieren tanto a este deporte que no quieren que la competición se suspenda. El IES la Orden por lo que aboga es porque el campeonato se lleve a cabo con él incluido".

Muñoz: "Si no se toman las medidas cautelares el daño estará hecho"

Por último, Muñoz ha explicado la importancia de las medidas cautelares, que el CSD debe anunciar en un plazo de 15 días: "El campeonato va a empezar en septiembre y la medida cautelar debe tomarse antes porque estoy convencido de que la reclamación en el juzgado se gana y en el CSD también, pero una vez que comience la competición, si no se toman las medidas cautelares, el daño está hecho. El momento es ahora y está en manos de la FESBA y es de justicia que recapacite".

Paco Ojeda, por su parte, ha desvelado que, bajo su punto de vista, "estoy seguro de que los dirigentes de la FESBA obran de buena fe. Es cierto que a veces tenemos disparidad de criterios y nosotros nos defendemos, como lo hicimos por la no celebración de la final. Debemos ser optimistas en ese sentido y cualquiera puede equivocarse y esperemos que FESBA pueda recapacitar sus decisiones por el bien del bádminton. Nos hemos hecho una entidad imprescindible en Huelva a nivel deportivo, siendo, junto al Sporting, los únicos clubes en la élite del deporte nacional".

Ojeda entiende que "nosotros nos hemos inscrito, no hemos renunciado. La FESBA nos pregunta dos veces. Es cierto que hay dos plazos en la segunda inscripción (del 3 al 7 de julio y del 8 al 12), pero hay un periodo de subsanación posterior, al que acudimos. El periodo ha sido ínfimo porque el 3 era un viernes y solo quedaban dos días hábiles y la Federación debe facilitar las gestiones a sus clubes. Hemos tenido una comunicación fluida por teléfono y mail y siempre hemos llevado adelante nuestra inscripción".

Ojeda: "Nos hemos acercado a la Federación, hemos hablado con Carlos Longo y el diálogo ha sido franco y cercano"

También ha desvelado el director deportivo de la entidad que se han utilizado todos los caminos para "acercarnos a la Federación, uno de esos acercamientos ha sido tomarnos café con Carlos Longo, con el que tuvimos un diálogo franco y cercano". Ojeda entiende que "esto se puede solucionar. Soy optimista porque el hilo de nuestra argumentación es clara, sobre todo por la proporcionalidad. No se encuentra una situación así en el deporte". Sobre el amparo de la Federación Andaluza de bádminton, que también tiene en la figura de Carlos Longo su hombre fuerte, ha indicado que "nosotros esperamos un apoyo cerrado a nuestro club y estamos convencido que en su intervención el apoyo va a ser total. La Andaluza va a apoyar a todos sus clubes de nuestra comunidad, entre ellos el IES La Orden".

Al igual que Muñoz, Paco Ojeda considera "extraño" todo lo acontecido porque "se realiza la subsanación, pero luego recibimos ese correo extraño... A pesar de ello, estábamos convencidos de que íbamos a estar inscritos. Luego pasan una serie de días, en los que la Federación tendría que haber publicado el calendario y no lo hizo, incumpliendo su propia normativa". Este hecho lo matizó Francisco Muñoz, que ha indicado que "el día 13 tenía que estar cerrada la inscripción y al club no se le informa hasta el 21, cuando el día de poner de manifiesto que no estaba inscrito era el 13".

El Recre IES La Orden, que ha recibido el apoyo y el calor de la mayoría de clubes de la categoría, entiende que su papel en el bádminton español en los últimos años ha sido crucial como para condenarlo por una interpretación del reglamento: "No sería lógico que el campeón de las ultimas cuatro ligas no esté. Hemos formado a la mejor jugadora mundial de todos los tiempos, eso pesa y a la hora de poner encima de la mesa la proporcionalidad de la decisión también debe pesar".

Por último, Paco Ojeda ha abandonado la rueda de prensa emocionado tras ser cuestionado por la reacción de los jugadores del club: "Su respuesta ha sido única. El valor de este club reside en muchas cosas, pero el valor del grupo humano es indescriptible. La reacción de los jugadores, encabezado por su líder que es Pablo Abián, ha sido espectacular. Ellos estarán donde el club vaya a estar".