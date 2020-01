El Recre IES La Orden viaja a Ibiza para volver a la senda de las victorias

Duelo de altura y de gran dificultad para el Recreativo Bádminton IES La Orden. El conjunto onubense viaja este sábado hasta Ibiza para medirse al CB Pitiús en lo que será la undécima jornada de la TOP8 LaLigaSports. El encuentro, que dará comienzo a las 17:30, promete ser uno de los más interesantes de la competición por la situación actual de ambos equipos.

El IES La Orden no comenzó de forma positiva el nuevo año. Tras vencer en los nueve duelos disputados, los recreativistas cayeron por 2-5 en el décimo ante un activo Rinconada que no quiere dejar pasar la oportunidad luchar por el título nacional. A pesar de ello, la plantilla albiazul no sufrió un daño excesivo tras la derrota, ya que continúa líder de la clasificación con 27 puntos que le dan cierto margen ante los rinconeros y también ante el Pitiús, ambos con 24 puntos y luchando entre sí por un segundo lugar que, actualmente, ocupa el equipo de Sevilla.

En cuarta posición se mantiene el Oviedo con 18 puntos y en una situación muy diferente a la de la pasada temporada, cuando su calidad le hizo estar en la final; mientras que el Arjonilla es quinto con una amplia diferencia, ya que tan sólo tiene 12 puntos, y el San Fernando ocupa la sexta plaza con 9 puntos en su casillero. En la pelea por no descender están el Alicante y el Benalmádena, ambos con 3 puntos, siendo el último de ellos quien está en peligro.

Perder tres puntos ante el Rinconada fue un golpe duro para el IES La Orden, invicto hasta entonces con unos resultados más que positivos para los onubenses. Por todo ello, el conjunto que dirige Paco Ojeda es consciente de la necesidad de ganar ante el Pitiús, un equipo que ya demostró sus cualidades el año pasado y que tiene un plantel de máxima categoría con jugadores como Saili Rane, Álvaro Vázquez y Carolina Marín, campeona olímpica, del mundo y europea que aún no ha debutado y que no jugará ante los onubenses al estar disputando el Abierto de Tailandia.

La plantilla albiazul se caracteriza por su versatilidad y por la capacidad de obtener buenos resultados independientemente de la alineación, donde los cambios constantes y las distintas posibilidades sobre el tapiz han sido el gran acierto de la temporada. Con respecto a las estadísticas, y a pesar de haber caído en el último encuentro, el IES La Orden mantiene sus mejores números en todos los dobles y en el individual masculino, mientras que es en el femenino donde cuenta con un acierto menor.

Pablo Abián, Telma Santos y Osleni Guerrero dan consistencia al conjunto onubense

Frente a ellos, el Pitiús alberga en el dobles mixtos y femenino sus dos grandes bazas, seguidos del dobles e individual masculino; por lo que intentarán superar a los onubenses en su propio feudo, con su afición y con volantistas de primer nivel que se enfrentarán a raquetas como las de Pablo Abián, Telma Santos u Osleni Guerrero, que ya se preparan para la undécima jornada de la Liga Nacional.

Como técnico, Paco Ojeda destaca que “estamos tranquilos en el sentido de que aún les sacamos tres puntos de ventaja a los segundos, así como los puntos de partido, pero sin duda es un encuentro muy importante, más aún después del fallo frente al Rinconada, porque salir con una derrota de Ibiza apretaría aún más las cosas”. Por ello, el técnico manifiesta que “después de la experiencia de la jornada pasada, nuestro objetivo es ganar, con el resultado que sea, pero ganar”.

En cuanto al Pitiús, Ojeda comenta que “se ha reforzado con una jugadora india que es un aporte muy importante para la plantilla y que tiene un buen nivel, pero no nos asusta demasiado porque sabemos que tenemos capacidad para ganarles, aunque nos da una presión mayor si cabe”. Asimismo, opina que “después de la experiencia de la pasada temporada, Pitiús aspira a estar en la final y se les antoja vital ganarnos porque pese a que a nosotros nos queda algo de margen, a ellos no tanto”.

Por su parte, afirma de la plantilla albiazul que “los jugadores van a Ibiza con muchísimas ganas, sobre todo después de la derrota ante el Rinconada, que sirvió para tener los pies sobre la tierra y para mentalizarnos más aún de la importancia de este duelo”.

Finalmente, es Haideé Ojeda quien apunta como jugadora que “el Pitiús es de los equipos que más difíciles nos ha puesto los encuentros en toda la primera vuelta, y nosotros siempre nos ponemos en la situación de que ellos van a contar con toda su plantilla, además de que se han reforzado en estos meses con una jugadora india, por lo que vamos con todo, muy mentalizados para poder llevarnos tres puntos que serán muy importantes para marcar la diferencia con respecto a los segundos, que son Rinconada y Pitiús”. Por ello, afirma que “estamos entrenando para alcanzar la victoria porque sabemos que los dobles serán claves y que sacar dos de ellos es una baza importante de cara a los individuales”.