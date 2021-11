El Huelva TSV regresa a la competición en el Andaluz absoluto conquistando siete medallas

El Club de Judo Huelva TSV volvía a la competición el pasado fin de semana con el Campeonato de Andalucía absoluto, disputado en Mijas (Málaga), hasta donde se desplazaron los técnicos Santiago Mazarío y Almudena Gómez junto a un nutrido grupo de deportistas.

Los resultados fueron sobresalientes para el club onubense, obteniendo un total de siete medallas. En la categoría de -60Kg, dos deportistas del TSV protagonizaron la final, llevándose el oro Sandro Martín, la plata Juan Delgado, y obteniendo también el bronce Jaime Pérez. De igual manera, y como hace años que no ocurría, oro, plata y bronce fueron para el TSV en la categoría de -66Kg, colgándose el oro Rosendo Laíno, la plata Javier Pérez y el bronce Rafael Jiménez. En categoría femenina, Cinta García obtuvo el oro en -48Kg, mientras que Alba Rojas no pudo competir por lesión de última hora. Por su parte, Francisco García y Javier Rodríguez no lograron pasar las primeras rondas del torneo, a pesar de realizar buenos combates.

Tanto Santi como Almudena mostraban reconocimiento hacia los resultados obtenidos y el esfuerzo llevado a cabo: “Todo el equipo ha realizado la competición a un alto nivel, las semanas previas de preparación han sido duras pero planificadas para estos resultados. Ahora, el objetivo es clasificar el máximo número posible de deportistas para el Campeonato de España absoluto, a celebrar en Madrid a principios de diciembre, por lo que vamos a seguir trabajando día a día. Lamentamos la lesión de Alba Rojas, una de nuestras grandes bazas y capitanas del equipo TSV”.

El próximo domingo, en Cáceres, tendrá lugar la fase clasificatoria sector sur, donde judocas de Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla buscarán su plaza para la final nacional, reservada a los tres mejores de cada categoría de peso.