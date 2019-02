La Huelva Series XMC arranca en Doñana

El nuevo circuito Huelva Series XCM 2019 echa a andar. El CD Atrochamonte ya prepara para el próximo día 24 de febrero un apasionante circuito de 78 kilómetros en un enclave natural único para la que será la primera prueba calendada: la VIII Doñana Natural.Una apasionante ruta que dará pistoletazo de salida a un novedoso cartel de maratones en la provincia de Huelva, ofreciendo una alternativa más corta y menos exigente, pero no menos disfrutable, de 50 kilómetros. Desde la Plaza del Rocío de Almonte se dará comienzo a la prueba a partir de las 10 horas hacia el polígono Matalagrana, tras un primer tramo neutralizado. Después de pasar por la ermita de la Santísima Virgen del Rocío, el pelotón enfilará el camino a Moguer para terminar adentrándose en veredas y senderos del parque natural de Doñana.Se establecerán dos puntos de cierre de control: en el km. 39 a las 14 horas y el km. 50 a las 15:10 horas.Habrá trofeos para los cinco primeros corredores clasificados de cada categoría convocada (de júnior a máster 60, masculino y femenino) y para los cinco primeros locales (masculinos y femeninos).La inscripción deberá formalizarse vía web antes del día 21 de febrero (o hasta alcanzar las 800 plazas dispuestas por la organización) abonando un precio de 20 euros para federados y de 30 euros para aquellos que no lo estén. No se permitirán inscripciones el día de la prueba. Se habilitará la oficina de carrera de 8:30 hasta 9:30 en la misma plaza de salida y meta para la recogida de dorsales. Un circuito con muchas novedades. Cabe recordar que esta prueba pondrá en marcha todas las novedades de este circuito ya anunciadas, como el sistema de puntuación de la clasificación general por suma de tiempos realizados por el participante en cada una de las pruebas del circuito (es decir, el sistema irá por tiempos y no por puntos como hasta ahora). Además, habrá una clasificación por clubes.Al finalizar esta prueba, se entregará un maillot al líder de cada categoría individual, teniendo que portarlo en la siguiente prueba del circuito. Además, se entregará un maillot conmemorativo a todos los que entren en la clasificación final. Otros datos de interés son la inclusión de una clasificación por parejas, tanto masculina como femenina, y la incorporación, tras el primer cajón de la parrilla de salida con los primeros de la general, de sucesivos cajones por orden de inscripción.