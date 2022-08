Las XCM Series Huelva regresan con la prueba de Villanueva de los Castillejos

Después de casi tres meses y medio de inactividad vuelven las XCM Series Huelva 2022. Esta competición de BTT, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva, volverá a escena el próximo sábado 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en Villanueva de los Castillejos con la disputa de la ‘V Media Marathon Dehesa de Castillejos’. Será el Consistorio local el encargado de la organización de un evento que ha levantando una gran expectación entre los bikers onubenses y de provincias cercanas en la ‘vuelta al cole’ de los ciclistas tras el verano.

La prueba tiene un recorrido de 40 kilómetros en pleno Andévalo onubense, con salida y llegada en el Recinto Ferial. Como es habitual en esta zona no faltarán las subidas cortas y exigentes que se entrelazarán durante todo el trazado para casi no dar respiro a los participantes, pese a no acumularse un gran desnivel positivo durante toda la carrera. Este circuito se desarrollará principalmente al este de la localidad castillejera, pasando también por el cercano núcleo de población de El Almendro.

Para poder participar en este evento es necesario formalizar la inscripción a través de este enlace antes del jueves 8 de septiembre a las 15:00 o agotarse antes las 250 plazas que ha dispuesto el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. No se permiten inscripciones el día de la prueba, por lo que todos aquellos interesados deberán asegurarse su dorsal lo antes posible.

Esta prueba está abierta a ciclistas desde categoría cadete hasta máster 60 más cicloturista, todas masculinas y femeninas. Al finalizar el evento la organización premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva.

Como siguiente prueba tendremos la ‘VI Media Maratón BTT Calañas’ del domingo 25 de septiembre, cuyas inscripciones aun siguen abiertas en este formulario.

Clasificación por clubes

Dentro de esta competición existe un apartado clasificatorio destinado a los clubes participantes. Tras las cuatro primeras pruebas domina con brazo de hierro el C.C. El Bocina Bayobikes con 775 puntos, por 566 del C.C. Delgado Bike, segundo clasificado provisional. Tercero se sitúa de momento el C.D.C. Sport Bici con 519 puntos. Toda la información acerca del sistema de puntuación puede consultar en la normativa del circuito.

Web XCM Series Huelva 2022