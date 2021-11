El Huelva Comercio incorpora a Juan Manuel Márquez Márquez

El primer equipo del Huelva Comercio ha anunciado la incorporación de Juan Manuel Márquez Márquez. El ala-pívot de 200 cm, que ha jugado en el CDH, y que proviene de la N1 con el CB Moguer, se suma al proyecto.

"Agradecemos a su club de procedencia todas las facilidades dadas para que Juanma se incorpore a nuestro primer equipo", señaló el club.

Juanma destaca por su "movilidad en ataque tanto con balón como sin balón, además de poseer un buen tiro de media distancia. En defensa es un jugador duro que aportará energía, tanto para defender como para rebotear".

En sus propias palabras, “Estoy muy ilusionado y agradecido por la llamada del CDB Enrique Benítez (Huelva Comercio) y no he dudado en aceptar este reto que estoy seguro me ayudará a crecer junto a un gran cuerpo técnico y grandes jugadores. También le agradezco al CB MOGUER las facilidades dadas. Por mi parte, aportaré mucho trabajo y esfuerzo para adaptarme lo antes posible a la dinámica del equipo y conseguir todos los objetivos.”