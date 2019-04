Horario unificado en las dos últimas jornadas para el Recreativo

La Real Federación Española de Fútbol ha acordado que los partidos correspondientes a las dos últimas jornadas de la primera fase del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B se celebren en horario uniforme, comenzando todos ellos a las 18:00, tanto el domingo 12 como el 19 de mayo.

De esta forma, el Decano visitará primero al Recreativo Granada y cerrará la Liga en casa ante el Villanovense.

La obligatoriedad de tales horarios uniformes afecta a los encuentros cuyos resultados supongan ocupar en la clasificación final un puesto que determine bien el descenso o la participación en la segunda fase, o bien su participación en la Copa del Rey para la temporada 2019/20.

Puede darse el caso de que algunos encuentros se disputen en otro horario, siempre que no haya nada en juego, lo que no es el caso del Recreativo, que se está jugando el primer puesto, ya que su clasificación para el 'play off' está prácticamente conseguida.