Higor Rocha se despide del San Roque de Lepe después de cuatro temporadas

El San Roque de Lepe ha perdido a uno de sus puntales durante las últimas temporadas, el delantero Higor Rocha. El delantero brasileño de 26 años de edad acaba contrato el 30 de junio y no seguirá en el club aurinegro. Esta temporada ha contribuido con sus goles a la permanencia en Tercera División, lograda en la última jornada.

El jugador se ha despedido a través de las redes sociales asegurando que “hoy me toca decir adiós a la que fue mi casa durante cuatro años, es duro despedirme de este gran club, de este grandísimo pueblo y sobre todo de esta enorme afición! Quería dar las gracias a todas aquellas personas que trabajan para que el club siga adelante a pesar de todas las dificultades; gracias por vuestro cariño y apoyo durante estos años. Me llevo de Lepe muy buenos momentos y muy buenos amigos, siempre me acordaré de Lepe con un cariño especial y esto no es un adiós sino un hasta pronto. Viva el San Roque de Lepe!”, concluye el delantero.

El club aurinegro le ha respondido: “Te echaremos de menos, gracias por tantas alegrías y por habernos dado tanto estos años. ¡Un abrazo muy grande de todo el sanroquismo!”. Directivos y compañeros del San Roque también le han deseado lo mejor a Higor Rocha en su nueva andadura.