Héctor Santos no se ve favorito en Antequera

El saltador Héctor Santos, líder de la clasificación nacional en la prueba de salto, aseguró que no se ve “favorito” para los Campeonatos de España en pista cubierta que se disputan este fin de semana en Antequera (Málaga), aunque sí “con opciones de luchar por todo”. Santos llegará al Nacional absoluto después de ser cuarto y el mejor saltador español en la Reunión de Madrid del pasado viernes, con una nueva plusmarca personal de 7,90 metros en pista cubierta, pero se mostró prudente a la hora de colocarse como aspirante al título. El onubense, en declaraciones a Efe, afirmó que acude a la cita “con opciones de subir al podio”, pero resaltó que con adversarios como Eusebio Cáceres o Jean Marie Okutu no puede partir “como el favorito”, pues ellos tienen “un gran nivel y seguro que sacan también un gran salto”. El atleta afronta los campeonatos de Antequera cargado de moral por la marca y las sensaciones, ya que en la Reunión de Madrid, plagada de estrellas, se sintió “competitivo ante saltadores de gran nivel” y esto le aporta “mucha confianza”. Lamentó que con su registro (7,90) se quedó a cinco centímetros de la mínima para estar en el Europeo de Glasgow. “Fue una pena estar tan cerca de la mínima, pero iré a pelearla al Campeonato de España”, aseveró Héctor Santos, que recordó que en su primer salto en la capital de España ya batió su marca personal bajo techo y era consciente de que “sabía que podía saltar mucho”. Reconoció que es “muy difícil” llegar a la mínima exigida, puesto que “sólo cuatro atletas lo han saltado en Europa”: el griego Miltiádis Tentóglou, que batió en Madrid el récord de su país con 8,23 metros; el sueco Thobias Nilsson Montler (8,08), el italiano Lamont Marcell Jacobs (8,05) y el francés ean-Pierre Bertrand (7,97). Junto a ellos, también están por delante de Santos el finlandés Henri Väyrynen (7,94) y el sueco Michel Tornéus (7,91). “Ahora mismo voy superbien en el ránking, pero no me vale, y la marca al aire libre (7,96) tampoco, por lo que tengo que intentar conseguirla”, insistió el onubense, que consideró que si salta 7,95 tendría mucho que decir en el Europeo. Sobre si cree que habría alcanzado ya los ocho metros si no hubiera sufrido en diciembre la rotura de un dedo del pie, explicó que es “algo que no sabremos” porque, al tener que estar entonces cinco semanas sin correr, pensaba que le “costaría llegar” a sus marcas, pero la “recuperación fue muy bien y ahora” puede “saltar al máximo”.