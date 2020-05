Héctor Santos: "Mi reto es ser finalista en grandes eventos como Juegos o Mundiales"

Héctor Santos Llorente fue el protagonista de un encuentro digital llevado a cabo por el Club Onubense de Atletismo en Instagram, en el que el saltador de longitud onubense habló de su pasado, presente y futuro.

La crisis por el coronavirus le cogió de sorpresa;recuerda que “estaba en Madrid, no íbamos a clase pero entrenábamos con normalidad, y de un día para otro nos mandaron para casa, y cuando venía para Huelva leí en el periódico que habían cerrado el estadio Iberoamericano Emilio Martín”.

El confinamiento lo lleva bien: “Me pude venir para casa y estoy con la familia. Ahora el deporte ha pasado a segundo plano y lo importante es la salud. Las competiciones están canceladas y eso me da tranquilidad, porque hay atletas, por ejemplo los nórdicos, que pueden entrenar con normalidad y si hubiera algún campeonato no estaríamos en igualdad de condiciones. En casa estoy con la bici y haciendo lo que puedo, porque tenía la espalda tocada y no podía forzar mucho”.

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio al verano de 2021 le ha venido bien al saltador onubense: “Para mi ha sido una alegría, porque entrenaba limitado, no podía hacer pesas… y es complicado preparar unos Juegos así. Además, tendría que lograr la marca mínima, por eso estoy aliviado, porque tengo un año más y ya buscaré el mejor momento de forma y trataré de conseguirla”, destaca.

Héctor Santos recordó sus inicios en el colegio Montessori, cuando de pequeño jugaba al tenis y otros deportes y se metió en el atletismo gracias a su hermana y a su entrenador Juan Antonio Pichardo. Ganó un Andaluz alevín en el que se combinaba velocidad, longitud y peso “no gané ninguna de las pruebas, pero en cada modalidad recuperaba lo que perdía en las otras”.

En cadete hacía vallas y se proclamó campeón de España en pista cubierta, “fue una sorpresa porque no era un especialista puro; al mismo tiempo seguía entrenando longitud y otras modalidades”. En otro Nacional, ya en juvenil, quedó 7º en vallas y 3º en salto, y supuso otro punto de inflexión en su trayectoria: “Me llamó el responsable de las concentraciones de menores de la Federación Española de Atletismo y me aconsejó que me quedara en la longitud”.

El ‘salto de calidad’ lo dio al proclamarse campeón de España sub 18: “Hice mínima para el Mundial juvenil y salté 7,48 en San Sebastián, era muy buena marca; Pichardo y yo seguíamos acudiendo a las concentraciones y pensé que se me podía dar bien la longitud”, recuerda.

Héctor comenta cómo es un día normal en la Blume de Madrid: “Me levanto, desayuno, voy a clases, almuerzo, descanso un poco, luego toca psicólogo deportivo o fisio y posteriormente entrenamiento de 17:30 a 20:30 más o menos. Los días que no tengo clase desayuno, entreno y por la tarde estudio o hago vida social. Yo no doblo los entrenamientos, pero los que hago son de mucha intensidad, esas tres horas te dejan agotado con pesas, velocidad, saltos...”.

La temporada pasada resultó “muy buena” para el atleta onubense. “Conseguí 8,19 metros (lo que le valió la medalla de plata en el Europeo sub23, a sólo tres centímetros de la mínima olímpica) y me dejé 16 centímetros en la tabla, y también hice algún nulo de 8,30. No sé cuánto puedo llegar a saltar; para hacer una buena marca hay que estar muy en forma, encontrar una competición buena y tener suerte. Poco a poco he ido superando barreras ¿8,40? Eso son palabras mayores. No hay una marca límite, lo único que te puede frenar son las lesiones”, destaca el saltador onubense.

Héctor Santos se marchó de Huelva con 18 años y su vida dio un giro radical desde que llegó a la residencia Blume en Madrid: “Ha cambiado todo, tanto en lo personal como en lo deportivo; en esta última faceta destacaría que entreno más, tengo más fuerza, corro más rápido… antes saltaba en extensión y ahora doy tres pasos y medio en el aire antes de caer”. “Este año, debido a la lesión, no he competido mucho y quería probar, porque suelo hacer 16 apoyos hasta la batida y un lanzado de cinco metros y quería intentar 18 apoyos… en el Meeting de Madrid no me salió bien” esa nueva apuesta.

Una de sus mayores alegrías en el atletismo fue “superar los ocho metros, es un club al que quería unirme. Fue inesperado, porque lo logré en una Liga de Clubes en Zaragoza cuando estaba preparando el Europeo y el Nacional. Iba relajado y salió bien”.

El onubense tuvo palabras de elogio para Juan Antonio Pichardo: “Es el entrenador con el que empecé; he estado con él desde los 8 a los 18 años y es el hombre por el que soy atleta. Las medallas que consigo son más suyas que mías, es como un padre deportivo; estos días, por ejemplo, puedo hacer pesas porque él me ha dado unas que tenía en casa. También le estoy muy agradecido a Juan Carlos, mi entrenador en Madrid”.

Su referente es el cubano Iván Pedroso, que ahora es entrenador: “Él trabaja con su grupo en Guadalajara, pero algunos días vienen a entrenar a la Blume; parte de su éxito, aparte de lo técnico, está en la motivación que da a sus atletas, son muy competitivos y siempre rinden a gran nivel en los campeonatos. Para mi, Pedroso es el mejor saltador de todos los tiempos”.

La motivación es clave para competir. “A principios de temporada me siento con mi entrenador y hablamos de los objetivos a conseguir, de los resultados, marcas… lo que me dice lo voy procesando. Yo me motivo mucho cuando me veo bien entrenando; si estoy bien voy a las competiciones a ganar”.

La longitud en España tiene dos nombres propios en la actualidad, el onubense Héctor Santos (22 años cumplidos en enero) y alicantino Eusebio Cáceres (cumplirá 29 en septiembre): “Entrenamos juntos todo el año y tenemos un pique sano; la rivalidad sólo es en la competición y a la primera persona que quiero ganar es a él, aunque es complicado. Somos compañeros y amigos y la rivalidad se queda en la pista”, afirma Santos.

Para el saltador onubense es muy importante la labor que realiza el psicólogo: “Yo me presionaba mucho a la hora de competir, me entraba ansiedad y esa presión se volvía negativa y acababa saltando menos de lo que podía. El psicólogo te ayuda a gestionar eso y desde que estoy con él noto una gran mejoría y voy a las competiciones más tranquilo”, confiesa.

Otro de sus logros es quitarle un récord al fallecido Yago Lamela: “Es el mejor saltador nacional de todos los tiempos; sabía que lo tenía él en 8,05 metros en un Nacional sub23; cuando lo superé estuve muy contento, fue todo un orgullo”.

¿Con qué resultado se retiraría satisfecho Héctor Santos? “No lo sé; como todos los deportistas, me gustaría competir en unos Juegos Olímpicos, pero soy optimista y me pongo el techo más arriba, y es ser finalista en grandes eventos, en los Juegos, Mundiales, Europeos...si lo consigo, cuando me retire estaré súper orgulloso”, confiesa.

Descarta probar en el triple salto: “Me gusta mucho, pero por mis problemas de lesiones, espalda, rodillas… sería muy lesivo para mi y no me lo he planteado. Sí quiero hacer alguna carrera de 100 metros; supongo que bajaría de 11 segundos”.

Santos, que estudia Fisioterapia, tiene marcado como una de sus citas de futuro el Campeonato Iberoamericano que volverá a acoger Huelva (ya lo hizo en 2004) del 20 al 22 de mayo de 2022. “A ese campeonato iré con muchísimas ganas. Además, este año quería haber disputado el Meeting Iberoamericano ya que el año pasado no pude por temas de estudio, pero se ha suspendido” por lo que tendrá que esperar a 2021 para competir en Huelva.