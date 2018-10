Hamilton quiere volver a ser campeón en México

Lewis Hamilton llega a México a un paso de ser campeón de la Fórmula 1, con Sebastian Vettel como lejano segundo, y a punto de subir un escalón más entre los grandes ganadores de la historia: el guión parece un déjà vu de 2017.

Cuando la carrera del domingo arranque habrán pasado 364 días desde que Hamilton se coronara en México por cuarta vez campeón del mundo y superara a su ídolo Ayrton Senna, entre otros, al ser noveno en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Pero para el británico, de 33 años, ser campeón no resulta suficiente. "En Austin fuimos por la victoria, pero no pudo ser. En México, un lugar precioso pero donde no tuve los mejores resultados, definitivamente quiero ganar la carrera", señaló el inglés.

Tal como sucedió el año pasado, el título aguarda en México al británico. En caso de lograrlo superará al mismo Vettel y al francés Alain Prost e igualará con cinco conquistas al legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio.

Las cuentas en el campeonato de pilotos lo favorecen abrumadoramente y, salvo una catástrofe, se quedará a apenas dos títulos de Michael Schumacher. Si termina al menos en la séptima plaza en la carrera será campeón sin importar si Vettel es primero en esta ocasión.