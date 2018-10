Hamilton caza a Fangio

Lewis Hamilton (Mercedes) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por quinta vez al acabar cuarto en el Gran Premio de México, decimonovena y antepenúltima prueba puntuable y en la que se impuso con autoridad y por segundo año consecutivo el holandés Max Verstappen (Red Bull). De esta forma, el inglés alcanzó en la tabla histórica al legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, el primer pentacampeón de la historia de la categoría reina del automovilismo. Hamilton, de 33 años, se sitúa a dos títulos del más laureado de la historia, el alemán Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo.

Para convertirse en pentacampeón el inglés necesitaba terminar entre los siete primeros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, independientemente de lo que hiciera su único rival, Sebastian Vettel (Ferrari), y lo hizo en el cuarto lugar, mientras que el alemán acabó segundo tras una brillante actuación.

"Es un sentimiento muy extraño ser campeón por quinta vez. Quiero darle las gracias a todos los aficionados, son increíbles, ganar en México es especial", dijo Hamilton, que de nuevo no pudo celebrar su título en el podio: "Fue una carrera horrible. Hice una buena salida y estaba avanzando, pero no supe qué pasó después, nos costó mucho a mí y a Bottas. Tuvimos muchos problemas y tratamos de aguantar el resto", explicó. Sin embargo, Hamilton resaltó que su triunfo no se gestó en un fin de semana. "El título no se ganó aquí, se ganó a lo largo de todas las carreras de la temporada, con el trabajo duro de todo el equipo, quiero agradecer a todos en Mercedes que lo han hecho posible. No podría dar una lista completa de toda la gente involucrada. Cuando Fangio consiguió el quinto título debió haber sido algo increíble, ahora igualarlo es especial".

Hamilton se hizo con la quinta corona, a falta de los grandes premios de Brasil y Abu Dhabi, en una carrera en la que sufrió lo indecible con los neumáticos y en la que nunca pudo pelear por la victoria, pero de la que sale de nuevo campeón. Verstappen, ganador por segunda vez consecutiva en México, se puso en cabeza justo cuando se apagó el semáforo al superar a su compañero de equipo y autor de la pole, el australiano Daniel Ricciardo, y tras pugnar hasta la primera curva con Hamilton, que se colocó segundo a su estela.

El piloto holandés, que firmó la quinta victoria de su carrera y la segunda de 2018 (ganó en Austria), gestionó con inteligencia la prueba, sobre todo cuando Hamilton no pudo pelear con él, porque el neumático delantero izquierdo siempre se lo impedía.

Las ampollas en dicha rueda y las consiguientes vibraciones hicieron que el piloto de Stevenage se viera apartado del podio para celebrar como esperaba su quinto entorchado.

Mientras, Vettel completó una gran carrera en la que buscó la victoria para tratar de aplazar el alirón de Hamilton en el caso de que éste no puntuara, pero se quedó lejos de Verstappen, que une esta victoria a las logradas en España en 2016, Malasia y México en 2017 y Austria este mismo curso.

Vettel se hizo con la segunda plaza a falta de diez vueltas al adelantar a Ricciardo, que acto seguido tuvo que abandonar por avería en una carrera en la que comenzó con una amplia sonrisa desde el primer lugar de la parrilla de salida y acabó apesadumbrado por su abandono.

La misma suerte corrieron Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Force India), que tuvieron que abandonar por problemas mecánicos. El madrileño lo tuvo que hacer cuando protagonizaba de nuevo una brillante carrera tras una gran salida en la que pasó del octavo al sexto lugar. Luego se quedó instalado en la octava plaza, en la que se mantuvo hasta que la mecánica de su Renault dijo basta en la trigésimo primera de las 71 vueltas. Tuvo que detener su monoplaza después de que sentir un latigazo en el tren trasero.

Tampoco pudo acabar Fernando Alonso, en su caso mucho antes, en el quinto giro. Una pieza del chasis del Force-India del francés Esteban Ocon desprendida en la arrancada tras un choque quedó alojada en la parte delantera del bólido del asturiano. Desde el muro el equipo le pidió que detuviera el coche. Fue su octavo abandono de la temporada y el segundo consecutivo.

Con el campeonato de pilotos ya decidido, el Mundial se reanuda con el Gran Premio de Brasil del 9 al 11 de noviembre en el circuito José Carlos Pace de Interlagos, en Sao Paulo.