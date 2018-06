Halldorsson revive a John Malkovich

En 1999, la película Cómo ser John Malkovich triunfó en todo el mundo con un argumento singular; John Cusack encontraba un pasadizo secreto que le permitía llegar a la mente del actor John Malkovich, instalarse durante unos minutos allí y vivir sus emociones.

Casi dos décadas después, a Hannes Halldorson quizá le sirvió su formación como cineasta, puede que recordase el film de Spike Jonze y que, realmente, encontrase el túnel que conducía de forma directa a la mente de Messi, instantes antes de que el genio de Rosario lanzase el penalti, para adivinar su intención.

Unos cuantos minutos después, convertido en el héroe y con el premio de mejor jugador del partido en la mano, el guardameta islandés desvelaba su secreto: "Estudié a Messi. Intenté entrar en su cabeza, tenía un pensamiento de que podía ir por ahí".

Todo es posible con Hannes Halldorson, que copó ayer las portadas de medio mundo, que fue un snowboarder frustrado, un cineasta de moderado éxito en su país y que, hasta la treintena, no logró vivir de lo que más le gusta; amargarle la vida a las estrellas del fútbol.

Nacido en Breidholt, a las afueras de Reikiavik, Hannes Halldorsson renunció con 14 años a su incipiente carrera en la nieve, tras chocar con su padre y dislocarse el hombro.

Probó en el fútbol, se hizo portero por consejo de un amigo y, con 20 años, en 2004, tras ser rechazado por un equipo de la tercera división islandesa, el Numi, se abandonó.

Halldorsson, que desde el instituto se había interesado por la imagen, comenzó realizando vídeos promocionales para un grupo femenino amigo (Nylon) y se forjó su carrera como cineasta en Islandia.

Hasta que un día, frente al espejo, tomó una decisión: "Pesaba 105 kilos. Me paré delante del espejo, me hice una foto y me dije; no quiero parecerme a éste" señalaría años después.

De forma paralela, creció su prestigio como realizador, sobre todo, tras dirigir una película Leynilögga, tan exitosa como surrealista. Un film de acción sobre dos policías homosexuales. "Las persecuciones automovilísticas en Reikiavik son tan absurdas que a la gente le encantó" recordaba en 2014.

Durante años compaginó sus dos profesiones e incluso dirigió anuncios para Ikea.