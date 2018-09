Habitantes de los extremos

No ha podido comenzar mejor la competición para los representantes onubenses en el Grupo I de División de Honor. El Cartaya lidera la clasificación, pero para mantenerse en lo más alto de la tabla tendrá que seguir sumando. Este fin de semana los de Limón viajan a tierras sevillanas para medirse a un Castilleja que ha comenzado muy por debajo de lo que se esperaba del cuadro hispalense.

Siguiendo de cerca a los rojillos aparece el Atlético Onubense, que se rehizo de su primera derrota de la temporada ganando a domicilio al San Roque de Cádiz (0-1). Los albiazules reciben la visita de una Roteña que inició muy fuerte el campeonato, pero que ya lleva dos jornadas sin ganar. El tercero de los clubes onubenses en discordia en el cielo de la tabla es La Palma. Los de Aurelio Santos se desplazarán hasta la localidad cordobesa de Pozoblanco para tratar de darle continuidad a su buen arranque de campaña.

Más tranquilidad tiene el Pinzón después de sumar a domicilio su primer triunfo de la temporada. Los de Amate vencieron en Sevilla al San José, pero a la vuelta de la esquina le espera un encuentro de alta tensión ante un Isla Cristina que no termina de despegar y que el pasado fin de semana ya sumó en otro derbi, el que jugó en Valverde ante la Olímpica. Los andevaleños también están sumidos en las posiciones de descenso, como Pinzón e Isla Cristina, pero esperan salir cuanto antes de la zona baja de la clasificación. El Alcalá no es un rival fácil para los de Alfonso Sánchez, pero es cierto que los sevillanos no han comenzado la campaña con el nivel que se esperaba de ellos, aunque en la pasada fecha consiguieron su primer triunfo.