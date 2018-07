Gran participación en el Playa de Doñana

Un total de 926 jugadoras de todo el territorio nacional se dieron cita durante seis días en Almonte y Matalascañas para participar en el torneo de fútbol femenino más importante de España, el Playa de Doñana, que contó con la presencia de 54 equipos. La competición, organizada por el Club Atlético Matalascañas y el Club Azahar, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte, englobó 90 encuentros en total. En este sentido, los ganadores fueron el Azahar CF de Sevilla (sub 23), el CD Isleño Féminas (sub 19) y el CD Cruz Villanovense (sub 14).

Iván Hernández, concejal de Deportes del Consistorio almonteño, hizo un balance "muy positivo del campeonato", que "se ha consolidado como el máximo exponente del fútbol femenino". Asimismo, Rocío Espinosa, alcaldesa de Almonte, resaltó "la apuesta del equipo de gobierno por el deporte y por la celebración de eventos de primer nivel".