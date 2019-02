Gran papel de los onubenses en el Trofeo Andalucía

Destacado papel de los representantes onubenses presentes en el Trofeo Andalucía sub 13 y sub 17 celebrado el pasado fin de semana en Vélez-Málaga, torneo puntuable para el ránking nacional de ambas categorías y que congregó a más de 100 deportistas procedentes de varios puntos de Andalucía.Guillermo Nuviala demostró ser el gran dominador de la categoría, alzándose con el primer puesto en las dos pruebas que disputó. En DX-13, junto a María Ojeda (Bádminton Amigó), consiguió un cómodo triunfo. En IM-13, donde también partía como cabeza de serie 1, se encontró con más oposición de la habitual, señal de que es la referencia de la prueba y sus rivales estudian nuevas formas de enfrentarlo. En la final, el también onubense Bernabé Padilla (Recreativo IES La Orden) comenzó sorprendiendo a Nuviala, venciéndole el primer set por 16-21. Sin embargo, el jugador del Huelva supo reaccionar e imponer su juego, cerrando el partido por 21-10/21-3. Los dos metales se marcharon para Huelva.Otras dos medallas se llevó Carolina Vallejo, en esta ocasión un oro y un bronce, tras quedarse a las puertas de la final de la prueba de IF-17. Partiendo como cuarta favorita, la onubense superó la fase de grupos sin problemas, avanzando en el cuadro final hasta semifinales, donde se enfrentó a la favorita y posterior ganadora, Candela Antequera (Benalmádena). Más tarde, acabaría resarciéndose en la prueba de DF-17, donde partía como favorita junto a Lucía Ruiz (Arjonilla). En la prueba, disputada mediante liguilla, las deportistas del Centro Andaluz de Entrenamiento no tuvieron problemas para acabar en primera posición.Otra medalla de bronce cosechó el moguereño Pepe Fernández, en la prueba de DM-13, junto al también integrante del CAE Alberto Cruz (Rute). Terceros favoritos, fueron avanzando con paso firme en el cuadro hasta semifinales, donde estuvieron a punto de derrotar a los cabeza de serie 2, Carmona-Guijarro (Almería). En IM-13 también cuajó un buen torneo, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra en su primer año de la categoría, obteniendo un 5º puestos tras caer en cuartos de final ante José Antonio Serrano (Benalmádena) por un ajustado 16-21/19-21.La última medalla, también de bronce, la cosechó Andrés Nuviala en DM-17, donde forma una pareja cada vez más competitiva con el malagueño Antonio Martín (Benalmádena). Cada vez más compenetrados entre ellos, estuvieron a punto de dar la sorpresa ante Cobos-Pérez (Montilla-Recreativo IES La Orden), que tuvieron que sacar su mejor nivel para derrotarlos en semifinales.

Por su parte, la cantera del IES La Orden obtuvo diez medallas en total. Las primeras de ellas fueron en la categoría sub 13, donde Bernabé Padilla se hizo con la plata en individual masculino, seguido de su compañero, Rubén Carreras, que levantó el bronce. En dobles, ambos quedaron en primera posición tras doblegar a Ángel Carmona y Antonio Guijarro (Almería).En sub 17, Alejandro Pérez consiguió el tercer puesto en individual masculino, mientras que en femenino, Karen Martín logró la medalla de plata y Alba Padilla la de bronce. En dobles, Alejandro Pérez quedó en segunda posición junto a Francisco Cobos tras caer ante Javier López y Laxman Martínez (Benalmádena).En el caso del dobles femenino, Karen Martín alzó la plata junto a Paula Cáceres después de perder en la final frente a Lucía Ruiz y Carolina Vallejo (Arjonilla / Huelva) por 21-15 en ambos sets. En dobles mixtos, Alba Padilla también se hizo con la medalla de plata junto a Lucas Torre, aunque pelearon en la final ante Jaromir Fojtasek y Candela Antequera (Benalmádena).