El onubense Gonzalo Vicente conquista el Fred Olsen Alps de La Gomera

El jugador profesional onubense Gonzalo Vicente Elena se ha impuesto en el Fred Olsen Alps de La Gomera, disputado en Tecina Golf, que se tuvo que dilucidar por primera vez en el desempate. Gonzalo Vicente superó al francés Julian Foret en el primer hoyo del play off al embocar un putt de casi siete metros para imponerse al galo.

La última jornada de la competición estuvo marcada por el inicio de vuelta de Julien Foret cimentado en numerosos birdies. El jugador francés sabía que para vencer en Tecina Golf tenía que desempolvar su mejor versión y comenzar atacando. Y así lo hizo, su recital de birdies en los hoyos 1, 2 y 3 y el eagle al hoyo 9 le catapultaban a lo más alto de la tabla clasificatoria. Sin embargo, Julien Foret hizo un bogey en el 16, mientras que Gonzalo Vicente logró dos birdies en el 17 y el 18 que le permitieron firmar un resultado final de -14 que le permitió igualar su tarjeta con el galo en la casa club.

Y en el desempate el onubense sacó a relucir su calidad para lograr un birdie en el primer hoyo y proclamarse campeón.

Al término del torneo, Gonzalo Vicente dijo que “ganar así en el play off es una pasada, embocando un putt de casi siete metros y haciendo birdie es increíble. He jugado una vuelta muy sólida de tee a green pero esta vez he tocado muy bien el putter, con mucha confianza y eso me ha dado mucha tranquilidad, incluso dejando varias bolas pegadas al hoyo; los dos birdies de los hoyos 17 y 18 me han ayudado mucho para conseguir dejar ese resultado de -14 en el acumulado en la casa club y meterle presión a Julien Foret".

El onubense agregó que "tenía en mente quedar entre los 4-5 primeros esta semana para mantener la tarjeta pero es mucho mejor este resultado que me da tranquilidad y me permite seguir con la temporada tal y como la tenía planificada".