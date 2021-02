García-Caro, "satisfecha y feliz" con su bronce y mínima mundialista en 35 kilómetros

La marchadora lepera Laura García-Caro se mostró "satisfecha y feliz" por lograr en su debut en la distancia de los 35 kilómetros marcha el bronce en los Campeonatos de España disputados el pasado fin de semana en Sevilla, así como la marca mínima para los Mundiales de Eugene 2022, en Oregón (Estados Unidos).

La atleta onubense se subió al tercer escalón del podio con un registro de 2h51:01, que supera el antiguo récord de España de Ainhoa Pinedo (2:53:43), algo que también hicieron la campeona María Pérez (2h44:17) y la subcampeona, Raquel González Campos.

García-Caro declaró que estába "muy contenta" con el resultado porque había arrastrado problemas musculares en un isquiotibial y "hace un par de semanas no pensaba que pudiera acabar la prueba". Destacó que su evolución fue "muy buena" y que lo que se planteó como "un test de cara a los próximos meses" salió "bien en una distancia que no entraba en nuestros planes, pero que nos da buenas vibracioness de cara al futuro", explicó.

“Ya tengo la mínima para el Mundial de 2022 y, después de Tokio 2021, no me importaría entrenar esta distancia a conciencia y no perder la oportunidad”, resaltó la onubense. Añadió que en los entrenamientos de marcha cuentan con "tanta base de kilómetros y tantos años" de preparación que todas pueden "adaptarse completamente a esta prueba, que es puro fondo".

No obstante, García-Caro resaltó que está centrada en los 20 kilómetros marcha. Su próxima competición será el Campeonato de España en esta distancia el 14 de marzo en Murcia, donde se jugará la clasificación para la Copa de Europa de Marcha. En esta competición logró una plata y un bronce en las dos últimas ediciones y dijo que en ella espera lograr de nuevo la clasificación para los Juegos de Tokio.

La marchadora de Lepe ya tiene la mínima exigida y en la cita europea las dos mejores españolas lograrán la clasificación directa, quedando una tercera plaza a criterio técnico tras evaluar todas las actuaciones del año. “Van saliendo las cosas según vamos planificando y el punto de mira es la Copa de Europa", aseguró García-Caro, que es su "objetivo principal".