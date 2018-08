Ful Casanova renueva con el Enrique Benítez

Fulgencio Ful Casanova, alero sevillano nacido en Coria del Río y un auténtico referente en la Liga EBA y en el CDB Enrique Benítez, ha renovado una temporada más y con esta ya van cinco campañas consecutivas en Huelva, su segunda casa. En esta ocasión estará a las órdenes de Álex Ledesma.

Ful Casanova nació el 8 de febrero de 1986 (32 años). Mide 1,93 metros y pesa 95 kilos. Es un alero alto, un jugador experimentado y muy completo, ya que aporta en todas las facetas del juego. Tiene un gran uno contra uno, buen tiro exterior y va muy fuerte al rebote. Es muy inteligente en el juego, con talento y nuevamente será clave en los esquemas del equipo.

Jugó en las categorías inferiores del Betis (antes Cajasol de Sevilla), donde destacó y llegó a debutar con el primer equipo en la Liga ACB cuando tenía 18 años. La temporada pasada promedió 10 puntos y casi 6 rebotes en algo más de 20 minutos por partido. Se trata de una gran renovación para el perímetro.

Casanova asegura que "Huelva es ya mi casa. Y el Enrique Benítez es un club donde me quieren dentro y fuera de la pista y donde noto el apoyo de la afición en los partidos. No barajaba otra opción que no fuera seguir jugando aquí. ¡Vamos a por otra temporada ilusionante!".

El club continúa trabajando en la confección de una plantilla que está bastante avanzada.

El Enrique Benítez cuenta por ahora con los bases Migue Mora, Jesús Hernández (ambos continúan) y Pablo Martínez (procedente del Telwi San Juan); el escolta Juan Toledo (CB Morón); el alero Ful Casanova y los interiores Colton Lewis , Pablo Hitos y Sebas Domínguez (Telwi San Juan).