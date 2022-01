“Firmes candidatos” a la salvación

“Ahora mismo somos unos firmes candidatos para salvarnos. Porque siendo sinceros, lo más importante para nosotros es mantenernos en esta categoría”. Así de claro se mostró el entrenador del San Roque de Lepe, Antonio Fernández Rivadulla, sobre lo que le espera a su equipo en este nuevo año.

Una vez retomados los entrenamientos para encarar el segundo tramo de la temporada tras el descanso navideño, el técnico aurinegro hizo un balance de cómo había visto a su equipo en lo que va de competición y también de lo que puede esperar de aquí al final de la liga regular en el grupo 4 de la nueva categoría Segunda División RFEF. Sobre lo visto hasta ahora, Fernández Rivadulla consideró que “el balance hasta este momento es positivo. El equipo está en una zona, no cómoda a nivel de puntos, pero sí cómoda a nivel de sensaciones. Estamos compitiendo en todos los partidos, dando que hablar y además sobreponiéndonos a muchas cosas por las limitaciones económicas que podamos tener, y aun así, estamos sacando provecho de los medios que tenemos”.

Cuestionado si se conforma simplemente con la permanencia o si pensaba que podía aspirar a algo más, respondió que “la salvación es muy importante para la viabilidad del club y para que pueda seguir creciendo poco a poco. Hemos crecido de una manera exponencial –afirmó–, porque pocos se podían imaginar lo que conseguimos el año pasado, y ahora nos damos cuenta de la categoría en la que estamos y de que hacen falta más cosas para poder estar en ella. Pero lo cierto es que hasta el momento veo cosas muy positivas, veo que mis jugadores lo dan todo por estos colores y por eso yo tengo que estar a muerte con ellos”.

Sobre la composición de la plantilla, que en algunos partidos ha podido parecer que tenía ciertas carencias, el entrenador gallego del San Roque opinó que “creo que tengo bastantes jugadores, pero, claro, hay estados de forma, jugadores que a lo mejor pensábamos que nos iban a dar unas prestaciones que no están dando, o que creíamos que venían para ser titulares indiscutibles, pero por las circunstancias que sean no hemos dado con la tecla para sacarles su mejor rendimiento. Así que el problema puede estar ahí, porque la verdad es que todos entrenan a un gran nivel y por eso estoy muy contento y orgulloso de todos, pero falta ese puntito de calidad para poder aspirar a algo más”.

La forma de buscar ese salto de calidad necesario en forma de nuevas incorporaciones sería acudir al mercado de invierno abierto durante el mes de enero, teniendo en cuenta además que ya hay dos futbolistas, Espinar y Fernandito que han salido de la plantilla. Con la única novedad confirmada por el momento del atacante brasileño Tiago Cunha, Antonio Fernández reconoció que “se está trabajando en esa línea”, aunque advirtió de que “en enero no suele haber mirlos blancos, es difícil encontrarlos, así que creo que con lo que tenemos es con lo que tenemos que sacar las castañas del fuego siguiendo en la línea llevada hasta ahora, sabiendo que somos el San Roque de Lepe, un club humilde, pero que quiere seguir en la categoría. Y es que hasta el momento no estamos siendo inferiores a nadie. Solo Cádiz B en la primera jornada, y Cacereño, Ceuta o Vélez en algunas fases de sus partidos nos han superado, lo que pasa es que sí es verdad que hay una cosa que nos está lastrando: el acierto en el gol; llegamos muchas veces, pero nos cuesta materializarlas”. Ni siquiera el líder y principal candidato al ascenso, el Córdoba, fue superior claramente al San Roque en un partido que se decidió por la calidad individual de los futbolistas del rival.Como contrapartida quiso valorar que “hay una cosa importantísima que a lo mejor hay gente que no le da el valor que tiene: llevamos solo 12 goles en contra. Este dato, en una categoría más fuerte que la que teníamos antes, con equipos mucho más trabajados, con mayor calidad defensiva, no encajar te garantiza muchos puntos y tener siete porterías a cero en dieciséis partidos es un dato del que pocos equipos pueden presumir. Algo bueno estarán haciendo mis jugadores, pero no solo los porteros o la defensa, sino que hemos conseguido que el equipo comience a defender desde la delantera con la presión sobre la salida de balón del rival”.

Para finalizar, Antonio Fernández Rivadulla quiso echar la vista atrás para valorar los algo más de dos años que lleva como entrenador del San Roque. “Muy contento y a la vez muy responsabilizado. Mis ansias porque el equipo se salve son enormes, sobre todo porque esta afición se lo merece. Cuando yo llegué éramos pocos y buenos, y a hora somos muchos más, igual de buenos, y de eso me siento orgulloso. Además, el hecho de ir, por ejemplo, a Mérida, a Don Benito o a Vélez acompañados de la gente de Pasión Aurinegra o el Frente Aurinegro es un valor que no se puede perder y hay que seguir alentando. Yo se lo digo a mis jugadores, se puede ganar, perder o empatar, pero el esfuerzo es innegociable. Si nos ganan es porque sean mejor que nosotros, no porque no nos esforcemos”.